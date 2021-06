Sucesos.- El Seprona rescata a un águila real atrapada en un vallado de Jarafuel

Los hechos ocurrieron a principios de este mes, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la presencia de un águila real 'Aquila Crhysaetos', atrapada por el Barranco El Chorrillo, pertenecienteal termino municipal de Jarafuel (Valencia).

Una patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Ayora se trasladó al lugar para comprobar los hechos, ha explicado la Benemérita en un comunicado. Una vez allí, los agentes constataron que el animal se trataba de un águila real, que se encontraba en el interior del perímetro vallado de un depósito de extinción de incendios.

Observaron que el ave no podía salir del vallado e intentaba levantar el vuelo pero no conseguía coger altura para salir. Además, llevaba las plumas mojadas, por lo que tenía mas peso de lo normal y eso era otra de las causas de no poder salir de dicho vallado.

Gracias a la rápida actuación de los miembros del Seprona, se consiguió salvar su vida. Capturaron al águila, la llevaron hasta un punto alto y la ayudaron para que pudiera alzar el vuelo.