Marina Puche dissenya el cartell de la IX edició de la Mostra Viva de València

La valenciana, que té una extensa carrera com a dissenyadora, il·lustradora i artista fallera i compta amb diversos premis en la seua trajectòria, s'uneix així a dissenyadors i artistes com Javier Mariscal, Manuel Boix, Sandra Figuerola, Artur Heras, Sento Llobell, Xavier Mestre, Victoria Cano o José Morea, creadors del cartell del festival en anteriors edicions, ha indicat l'organització en un comunicat.

La imatge corporativa de la IX Mostra Viva del Mediterrani es presentarà dijous que ve 17 de juny a les 12 del migdia en l'Aula Magna del Centre Cultural La Nau i comptarà amb la presència de l'artista.

La IX edició de Mostra Viva tindrà lloc entre els dies 23 de setembre i 12 d'octubre en diverses seus de la ciutat de València. El lema d'enguany serà "Convivencia, diversidad y pluralidad en el Mediterráneo", eixos fonamentals de l'expressió cultural dels països de la conca mediterrània.

Amb aquest esperit, el certamen tornarà a portar a València a artistes i representants culturals de diversos països mediterranis obrint així vies de comunicació i debat per a abordar els reptes de present i futur comuns.

REPRESENTACIÓ DE "ANTIGONA 2.0"

La mateixa vesprada del 17 de juny a les 18 hores i en la sala Matilde Salvador del Centre Cultural La Nau, tindrà lloc la representació de "Antigona 2.0", revisió del clàssic de Sófocles duta a terme com a part del projecte "Antigona 2.0: Mediterranée", una idea original del professor Miroslav Minic que utilitza el teatre clàssic per a reflexionar sobre situacions actuals. L'obra compta amb la participació de cinc països euromediterráneos i el repartiment està format per actors joves i adolescents.

Aquest projecte, impulsat per la Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani (FACM) i recolzat per la Fundació Anna Lindh, compta amb la col·laboració de Mostra Visca del Mediterrani i amb el suport financer de la Unió Europea.

La representació estarà precedida per un debat-col·loqui que comptarà amb la presència de la Regidora d'Acció Cultural i Joventut de l'Ajuntament de València, Maite Ibáñez; la Vicerectora de la Universitat de València, Ester Alba; la coordinadora artística del projecte i presidenta de Mostra Viva del Mediterrani, María Colomer; Alba Navas, de la Fundació Anna Lindh; el professor Miroslav Minic, pedagog; el coach del grup de Nador (el Marroc), Azzouz Boulagdour i la directora de la FACM Esma Kucukalic, que farà de moderadora.