Michu, pareja de José Fernando Ortega, desmiente que se vayan a casar

Las declaraciones de Rocío Carrasco en su docuserie han supuesto un huracán en la familia de José Ortega Cano, que ha visto cómo su relación con 'la más grande' era cuestionada por su hija. En medio de la tormenta mediática, Michu, pareja de José Fernando Ortega, ha sumado un nuevo frente y se ha visto obligada a tener que desmentir el supuesto compromiso con su pareja.

La joven ha optado por usar el altavoz que le da su perfil de Instagram para compartir con sus seguidores que la información publicada como exclusiva por la revista ¡Hola! es falsa.

"Lo escribiré con lo que tengo. Pero me gustaría que, igual que hiciste la otra vez, me confirmaras tú lo de la boda. Ya me han contado en otro lado que la intención de casaros es firme. Y me alegro mucho. Bueno, siento no contar con tu ayuda", se puede leer en una de las capturas de la conversación de Whatsapp.

Conversación entre Michu y el periodista. MIXU.RG / INSTAGRAM

Además, la influencer ha compartido un texto en el que expresa su malestar por la publicación de la revista: "Quiero desmentir la noticia de mi boda con José Fernando que publica la revista ¡Hola! Hay un periodista que lleva tiempo escribiéndome y llamándome de manera incesante y lo único que he hecho durante este tiempo es no contestarle a nada en lo que refiere a mi vida privada", comienza Michu.

"Me ha insistido en varias ocasiones que tiene la noticia de que me iba a casar con José Fernando y yo lo único que he hecho es desmentirle tal noticia. Hasta el mismo periodista me dice en uno de los mensajes: 'Siento no contar con tu ayuda'. Este señor se ha inventado la noticia. Qué pena que una revista con tanto prestigio y tantos años de historia no me llame para contrastar la noticia", agrega la mujer, visiblemente molesta.

La 'influencer' ha desmentido la noticia. MIXU.RG / INSTAGRAM

Además, se prevé que José Fernando, que lleva cuatro años ingresado en el Hospital San Juan de Dios, reciba pronto el alta médica. "Como sabéis, a José aún le queda un poquito de tiempo donde está. Ni él ni yo hemos hablado de casarnos. Desmentimos por completo la información", finaliza el comunicado de Michu.