15 empreses valencianes s'alien com a fabricants de mascaretes reutilitzables certificades "segures i sostenibles"

Un grup de 15 empreses del sector tèxtil de la Comunitat Valenciana s'ha unit per a conformar el Grup de Fabricants de Mascaretes Reutilitzables (GFMR) i donar a conéixer els beneficis, no solament per a l'individu, sinó també per al planeta, d'utilitzar mascaretes reutilitzables certificades UNE 0065, enfront de les mascaretes d'un sol ús.