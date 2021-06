La Coordinadora Antiprivatización da Sanidade llama a concentrarse este sábado en defensa de un sistema "público"

En una rueda de prensa celebrada este miércoles en la urbe olívica, el secretario de Acción Sindical de CGT en Vigo, Víctor Delio Vilaboa, ha remarcado la importancia de "salir a la calle" ante la puesta "en peligro" de "uno de los mejores sistemas" sanitarios, que, junto al de pensiones, "sostiene una sociedad del bienestar".

En concreto, ha indicado que, en Galicia, las movilizaciones, apoyadas por 200 colectivos, darán comienzo a las 12,00 horas de este sábado y tendrán lugar ante la farola situada en la calle olívica de Urzáiz, el Obelisco de A Coruña, la plaza de la Peregrina de Pontevedra y el campo de Barreira de Allariz (Ourense).

A este respecto, ha indicado que el objetivo de estas concentraciones será exigir la derogación de la ley 15/1997 sobre la habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que permite los conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos.

Asimismo, el portavoz de la plataforma, Miguel Hernández, ha apuntado que también se reclamarán el "rescate" de los servicios "privatizados", la "incompatibilidad" de los sistemas públicos y privados y servicios que ofrezcan cuidados a los mayores "con dignidad". Además, ha señalado que se demandará el desarrollo de una industria sanitaria y farmacéutica de titularidad pública.

En esta línea, ha advertido del "deterioro" y el "colapso" del sistema sanitario público, que se han visto "agudizados" por la pandemia como "consecuencia de la infrafinanciación". No obstante, ha reprobado que los fondos Next Generation "no se destinen a la sanidad", sino a "empresas privadas".

CONDICIONES LABORALES

También ha puesto el foco en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, que ha asegurado que conlleva que parte de ellos emigren a otros países. Precisamente, Víctor Delio Vilaboa ha alertado de que el 25% de la plantilla, que resulta "deficitaria" en la actualidad, se jubilará "en los próximos cinco años".

En esta línea, el sindicalista ha afirmado que esta situación "cada día se vuelve más compleja" y ha subrayado la necesidad de contar con medios humanos adecuados, además de materiales. Sin embargo, ha denunciado la "vergüenza" que representa "la cantidad de personas" que fueron "despedidas" tras haber sido contratadas durante la pandemia.

Adicionalmente, un usuario del servicio sanitario, Ramón González, ha reivindicado la importancia de que se ofrezcan contratos indefinidos a los trabajadores del sistema y de que no se permita la subcontratación de servicios.