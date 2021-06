El desencuentro entre Paz Padilla y el doctor Sánchez Martos en 'Sálvame' por las vacunas: "Déjame terminar, hombre"

Paz Padilla ha vuelto al frente de Sálvame tras una semana ocupada en temas promocionales de su libro y lo ha hecho por todo lo alto, creando una gran polémica. El programa había invitado al doctor Jesús Sánchez Martos para hablar de las vacunas, pero a Paz no le convencía lo que este decía.

Las críticas de los espectadores del programa de la tarde no se han hecho esperar en las redes sociales, y es que la mayoría no ha entendido la actitud de la presentadora con respecto a lo que decía el doctor.

La polémica entre Paz y Sánchez Martos comenzaba cuando hablaban sobre la segunda dosis de la vacuna. "Yo conozco gente muy cercana que tienen anticuerpos y a uno le han puesto la primera dosis y otro dos. Y al que solo le han puesto una le han puesto como que está vacunado", dijo Paz, a lo que el doctor contestó: "Si tiene menos de 65 años y ha pasado la enfermedad solo una dosis".

A esto Paz seguía replicando: "No es cierto porque conozco gente con 40 y le han puesto dos dosis". "Bueno si tú me vas a decir que no se cumple la normativa pues claro… Paz yo voy al Wizink Center y me vacunan con Janssen. El mismo grupo a mi esposa le vacunaron con AstraZeneca. Se pone la que hay", sentenciaba Sánchez Martos.

Paz continuó preguntando por qué se ponen dos dosis a personas que ya han pasado la Covid-19. "Y además la segunda dosis dicen que es menos tolerante que la primera", insistía la también actriz, y añadía: "Hablo con todo el mundo que se ha vacunado".

A esto el doctor contestaba: "Como médico científicamente no está demostrado". Y Paz le espetaba un "¿perdona?". "Déjame terminar hombre", seguía el experto. "Científicamente las personas que se vacunan de la segunda dosis tienen menos efectos secundarios que con la primera", afirmaba Sánchez a lo que Padilla volvía a contestar: "¿Perdona? Me voy a sentar porque…".

Todas las opiniones de Paz Padilla dan vergüenza #yoveosalvame pic.twitter.com/Ze6fh5Hac8 — Patty S. ✈️ (@pattybelov) June 8, 2021

Sánchez habló también de que con la vacuna no significa que no te vayas a contagiar, sino que reduce mucho el riesgo. "Pero no dicen que la vacuna te protege, ¿cómo te has contagiado?", atacaba Paz. "La vacuna no protege al 100%, la vacuna que protege al 100% no existe", finalizaba el médico.

Paz Padilla negando las vacunas, negando al doctor y haciendo bromas. Esta mujer es un peligro además de un demonio que no hace gracia. FUERA YA #yoveosálvame — Rocío Pachamama🌿🌲🍃 (@RCJagermeister) June 8, 2021

@salvameoficial una pregunta,os he hecho algo para tener que ver presentando a #pazpadilla haciendo de psicóloga,doctora,

paranormal,madre abanegada,mujer pefecta,hija modelo,defensora de morirse?

Si queréis que me vaya me voy,pero así no..

Volveré!#YoVeoSalvame#APOYOROCIO8J pic.twitter.com/vkOXPkwats — 💜👡🐾🌼Ruta del 66☕🐾🍁🍀 (@LunaLlenadel66) June 8, 2021