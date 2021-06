El Cor de la Generalitat farà sis jornades de vaga al juny i juliol per a exigir la seua "integritat"

En concret, els dies previstos per a les parades són el 19 de juny i els dies 1, 2, 16, 21 i 29. Els tres primers coincideixen amb espectacles programats en el Palau dels Arts i els tres últims amb altres presentacions del cor per la Comunitat Valenciana, detallen des de l'agrupació en un comunicat.

Els integrants de la formació artística recalquen que el Cor "s'ha construït al llarg de més de 30 anys d'existència i de treball en equip de tots els seus integrants i açò l'ha portat a ser considerat pel públic i la crítica com un dels millors del món en el seu gènere, tant per les seues prestacions vocals i experiència musical, com per la seua qualitat escènica, convertint-se en una peça clau del Palau dels Arts".

"Els integrants no podem evitar sentir-nos emocionats i agraïts amb l'enorme i continu reconeixement del públic, dels crítics i dels directors i músics al costat dels quals hem treballat i treballem, i orgullosos dels nostres assoliments, que són assoliments per a tota la societat. Els gestors culturals no pareixen sentir gens d'açò (o no els importa) i posen en risc aquest patrimoni artístic de tota la ciutadania de la Comunitat Valenciana", adverteixen.

En la mateixa línia, defenen que "la totalitat dels seus cantants han sigut seleccionats mitjançant rigorosos processos selectius públics realitzats al llarg dels seus més de 30 anys d'història i integren la seua plantilla de forma continuada per 15, 20, 25 i fins i tot més de 30 anys".

No obstant açò, lamenten, "l'administració segueix considerant a tota la plantilla com a treballadors temporals". "En realitat, treballadors que es troben en frau de llei per abús de la contractació temporal des de fa molts anys segons la normativa local i també d'acord a la normativa europea, ja que la situació xoca frontalment amb la Directiva 1999/70 del Consell Europeu", apunten.

Els cantants del Cor defenen que porten "anys reclamant a l'administració l'estabilitat en els seus llocs de treball, sense cap solució per part dels responsables".

"Tot el contrari: la direcció de l'Institut Valencià de Cultura planeja la renovació de la totalitat de la plantilla en només dos anys i posa a aquesta agrupació musical a la vora de la seua desintegració tal com la coneixem hui en dia, perillant la continuïtat de la seua actual plantilla i integrants, la qualitat artística que hui aconsegueix el Cor i l'equip que s'ha anat construint en dècades de treball conjunt", critiquen.

"Des del punt de vista artístic -continuen- açò és un despropòsit, ja que un cor no és la suma d'un cert nombre de cantants, sinó un equip complet i complex, on cada cantant es complementa i sap -ha après- brindar-se, fondre's i amalgamar-se amb els altres darrere del resultat grupal. Només una renovació gradual garanteix el manteniment de l'altíssim nivell al que ha arribat l'agrupació artística després de molt temps de treball conjunt, amb molt afecte i molt esforç".

PROMESES "INCOMPLIDES"

D'altra banda, creuen que aquest pla "incompleix les promeses i acords aconseguits, fins i tot el compromís del conseller de Cultura, Vicent Marzà, per a una renovació gradual de la plantilla, expressat ja fa tres anys quan es va reunir amb nosaltres i públicament".

"La singularitat de la nostra formació com a unitat artística -asseveren- consolidada, la qualitat aconseguida en cada presentació, indiscutible enfront de les ovacions habituals que rebem, a les crítiques dels mitjans especialitzats que llegim, als elogis dels directors internacionals que ens visiten, haurien de ser argument suficient per a protegir a l'agrupació enfront de qüestions de caràcter administratiu que, estem convençuts, tenen mecanismes i vies de solució".

I conclouen: "No obstant açò, no pareix que preservar la qualitat artística importe i fins al dia de hui (a part de rebre elogis, felicitacions i bones paraules) no hem vist cap fet concret que ens manifeste interés real per part de la Generalitat Valenciana.No ens queda més remei que acudir a la vaga".