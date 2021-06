La Semana Grande de Santander 2021 no tendrá chupinazo ni fuegos, pero no se descarta la Feria de Día

La Semana Grande de Santander 2021, que se celebra del 23 de julio al 1 de agosto, no contará este año con el tradicional chupinazo, que da comienzo a las fiestas de Santiago, ni con fuegos artificiales, al tratarse de eventos que "no se pueden controlar", pero no se descarta la celebración de la Feria de Día, en la que habitualmente los hosteleros instalan casetas en diversas zonas de la ciudad.