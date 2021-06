PSOE alerta de que el nuevo documento de prioridades del PGO está hecho a medida de promotores y propietarios

"Las directrices negociadas estos dos años por el gobierno de derechas resucitan los criterios del PGOU del año 2006, manteniendo gran parte del excedente de suelo urbanizable en la periferia de los barrios de Oviedo", añade.

Además, para el responsable socialista el documento elimina todas las referencias que existían en la versión inicial encargada por el gobierno progresista el pasado mandato para garantizar la participación ciudadana durante todo el proceso de diseño de la nueva ordenación urbanística de Oviedo. "Ahora ya sabemos por qué el concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, ha mantenido secuestrado el PGO durante dos años", apunta.

"Cuesta ha negociado en privado teniendo en cuenta solamente los intereses de promotores y propietarios. Quieren que en Oviedo se abra la puerta a la especulación y, de paso, dar un portazo a la participación ciudadana amordazando las opiniones de vecinos y organizaciones sociales", alerta el portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Y lamenta que el equipo de gobierno no haya facilitado a los grupos políticos de la oposición ninguna información sobre la evolución de proceso de revisión del PGO, "a pesar de las sucesivas peticiones y preguntas del Grupo Socialista".

En un primer análisis del nuevo documento de prioridades, López aprecia que el PP y Ciudadanos pretenden conservar los grandes excedentes de suelo urbanizable que existen en la periferia de los barrios, muchos de los cuales se encuentran en un estado de abandono lamentable convirtiéndose en focos de insalubridad. "Han ignorado el criterio de suelo no apto para urbanizar o de exceso de suelo", señala.

Y añade que la revisión del suelo clasificado como urbanizable se limita al suelo que presente problemas legales o materiales para su desarrollo, eliminando el criterio de suelo no apto para urbanizar o de exceso de suelo. El segundo cambio sustancial es la eliminación de todas las referencias que garantizaban la participación ciudadana en las diferentes fases del largo proceso de revisión del PGO.

"Resulta insultante que el PP y Ciudadanos no tengan el mínimo rubor en amordazar de esta manera tan descarada la voz de los vecinos y colectivos sociales de Oviedo. No les dan la oportunidad de aportar en un documento que define qué se puede hacer y qué no en Oviedo, al menos durante la próxima década", critica López. El portavoz socialista apunta el caso del futuro ordenamiento de la Fábrica de La Vega que se afrontaría bajo las directrices del PGO.

"Están diciendo que la ciudadanía ovetense no va a poder decir una palabra sobre lo que quieren que sea La Vega", destaca el concejal del PSOE. El documento elaborado en su día por el gobierno progresista especificaba que el nuevo plan debe de ser fruto del consenso de los diferentes grupos y agentes sociales.

Además establecía como debía desarrollarse el proceso participativo en diferentes fases, desde la divulgación hasta la participación y recogida de propuestas de los diferentes colectivos sociales, económicos y culturales.