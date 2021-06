Revilla sobre los eólicos: "no se pueden poner instalaciones que se carguen el paisaje de zonas emblemáticas"

"Queremos energía eólica pero de ninguna manera que se instale en lugares que sean de una especial sensibilidad paisajística. Que esté la gente tranquila, que todo se hará conforme a lo que marcan los protocolos, que son muchas las cribas que tienen que pasar para que se autoricen", ha subrayado.

Preguntado sobre cuándo verá la luz en nuevo Plan Regional de Ordenación Territorial de Cantabria (PROT) que contemplará su ordenación, ha señalado que se está trabajando en él, al mismo tiempo que el Gobierno analiza, conforme a los parámetros legales, los proyectos eólicos de menos de 50MW, cuyas resoluciones ambientales corresponden a Cantabria, mientras que en las de mayor potencia la competencia es del Gobierno central, aunque con el informe, negativo o positivo, del Ejecutivo regional.

Revilla ha comentado que en las apuestas por los cambios de energía "no hay unanimidades" pero "es algo que hay que asumir". "Tenemos que empezar a acabar con la producción de energía contaminante y la hidroeléctrica, eólica y solar son el futuro".

"Cantabria no se quiere quedar al margen de las recomendaciones internacionales y nacionales pero siempre teniendo en cuenta que estamos en un territorio muy sensible donde no se puede poner instalaciones que se cargen paisajísticamente zonas emblemáticas de la región", ha subrayado.

A la pregunta de si el Gobierno se va a reunir con los colectivos que se oponen al desarrollo eólico en la región tal como está planteado, el presidente ha afirmado que siempre se tienen en cuenta todas las alegaciones presentadas a los proyectos. "Y no solo el Gobierno, también los tribunales de justicia. Estamos en un estado de derecho donde todas las reclamaciones se estudian y se tienen en cuenta".

Revilla se ha pronunciado así tras participar en la presentación del proyecto FES de prevención de adicciones en menores que se ha celebrado en el Palacio de Festivales de Cantabria.