Els divorcis augmenten un 11% a la Comunitat durant el primer trimestre d'any

Entre l'1 de gener i el 31 de març de 2021 els òrgans judicials valencians van rebre 1.910 demandes de divorci consensuat, un 10,4% més que un any abans, i 1.146 de divorci no consensuat, un 11,5% més que el primer trimestre de 2020.

Quant a les demandes de separació, es van presentar 86 de mutu acord, la qual cosa implica un descens interanual del 7,5%, i 48 de classe contenciosa, un 2% menys que l'any passat. D'altra banda, en tot el trimestre es van registrar dos demandes de nul·litat, una més que fa un any.

Si es prenen en consideració tots els tipus de demanda de dissolució matrimonial -divorcis i separacions, incloses consensuades i no consensuades, i nul·litats- els jutjats valencians van assumir en el període analitzat un total de 3.192, un 3,63% més que les 3.080 registrades el mateix trimestre de l'any passat.

Per províncies, en la de València es van presentar 1.765 demandes de dissolució matrimonial al llarg del primer trimestre d'enguany. En la d'Alacant van ser 1.092, mentre que en la província de Castelló el nombre total de divorcis i separacions, inclosos els contenciosos i els de mutu acord, va ser de 335.

Posant en relació el total de demandes de dissolució matrimonial presentades en el trimestre amb la població a 1 de gener de 2021, la Comunitat Valenciana ocupa el segon lloc de tot el país, amb 6,3 demandes per cada 10.000 habitants, només per darrere de Canàries, amb 6,4. Li segueixen Cantàbria i Múrcia, amb 6; Illes Balears i Catalunya, amb 5,8; i Andalusia, amb 5,7. Totes elles van superar la mitjana nacional, que va ser de 5,4.

MODIFICACIÓ DE MESURES

Totes les demandes de modificació de mesures, tant matrimonials com no matrimonials, consensuades i no consensuades, van augmentar en el primer trimestre de 2021 en els òrgans judicials valencians.

Les demandes de modificació de mesures consensuades, de les quals es van presentar 385, van mostrar un increment interanual del 17,7%; les demandes de modificació de mesures no consensuades, en total 1.087, van augmentar un 6% respecte al mateix trimestre de 2020.

Les modificacions de mesures de guarda, custòdia i aliments de fills no matrimonials consensuats, de les quals es van presentar 613, van aconseguir un increment interanual del 25,4%, mentre que les no consensuades, que van anar 722, van pujar un 5,4% respecte del mateix període de l'any anterior.

Per províncies, les demandes de modificació de mesures, tant consensuades com no consensuades, van ser 843 a València, 483 en la d'Alacant, i 146 en la de Castelló, durant els mesos de gener a març de 2021.

Quant a la modificació de mesures de guarda, custòdia i aliments de fills no matrimonials, tant contencioses com consensuades, es van presentar 642 en la província de València, 535 en la d'Alacant i 158 en els òrgans judicials de la província de Castelló.