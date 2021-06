La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha propuesto este miércoles que se podría vender el edificio de la Asamblea de Madrid o cederlo para un colegio para los niños de Vallecas y que vayan a trabajar todos los diputados a la Puerta del Sol.

En una entrevista con Telemadrid ha insistido en que con la mitad de diputados estarían "mucho mejor" y que para llevar esa reforma a Pleno solo le hacen falta los votos de PP. Para aprobarlo serían necesarios 12 votos de la izquierda, pero Monasterio cree que a la líder de Más Madrid, Mónica García, parece que "se ha olvidado" de que decía que "le parecía fatal el despilfarro político".

"Hay que poner a los diputados a trabajar, sacar un presupuesto y con la mitad estaríamos mucho mejor. También podríamos vender el edificio de la Asamblea de Madrid o cederlo para un colegio para niños en Vallecas e irnos todos a Sol, que es un edificio gigante y vacío y poner los recursos de una vez por todas al servicio de los madrileños y no de los políticos", ha sugerido Monasterio.

Reconoce que esta medida afectaría a los grupos pequeños como el suyo pero ha dicho que no les importa porque ellos no están para "servirse" a sí mismos, sino a los madrileños, y no quiere dejar "una deuda descomunal" a sus hijos.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, ha insistido este miércoles en que la propuesta de reformar el Estatuto de Autonomía para reducir diputados como proponen PP y Vox es "demagógica e innecesaria", ya que, además, perjudica a los grupos que no tienen mayoría.

"Es una medida irrealizable y es la moneda de cambio para que Vox de su apoyo a (la presidenta regional) Isabel Díaz Ayuso. Los madrileños necesitan políticas contundentes de recuperación y no están poniendo el foco donde está", ha lanzado García en una entrevista con Onda Madrid.