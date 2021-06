El Cor de la Generalitat hará seis jornadas de huelga en junio y julio para exigir su "integridad"

En concreto, los días previstos para los paros son el 19 de junio y los días 1, 2, 16, 21 y 29. Los tres primeros coinciden con espectáculos programados en el Palau de les Arts y los tres últimos con otras presentaciones del coro por la Comunitat Valenciana, detallan desde la agrupación en un comunicado.

Los integrantes de la formación artística recalcan que el Cor "se ha construido a lo largo de más de 30 años de existencia y de trabajo en equipo de todos sus integrantes y esto lo ha llevado a ser considerado por el público y la crítica como uno de los mejores del mundo en su género, tanto por sus prestaciones vocales y experiencia musical, como por su calidad escénica, convirtiéndose en una pieza clave del Palau de les Arts".

"Los integrantes no podemos evitar sentirnos emocionados y agradecidos con el enorme y continuo reconocimiento del público, de los críticos y de los directores y músicos junto a los que hemos trabajado y trabajamos, y orgullosos de nuestros logros, que son logros para toda la sociedad. Los gestores culturales no parecen sentir nada de esto (o no les importa) y ponen en riesgo este patrimonio artístico de toda la ciudadanía de la Comunitat Valenciana", advierten.

En la misma línea, defienden que "la totalidad de sus cantantes han sido seleccionados mediante rigurosos procesos selectivos públicos realizados a lo largo de sus más de 30 años de historia e integran su plantilla de forma continuada por 15, 20, 25 e incluso más de 30 años".

Sin embargo, lamentan, "la administración sigue considerando a toda la plantilla como trabajadores temporales". "En realidad, trabajadores que se encuentran en fraude de ley por abuso de la contratación temporal desde hace muchos años según la normativa local y también de acuerdo a la normativa europea, ya que la situación choca frontalmente con la Directiva 1999/70 del Consejo Europeo", apuntan.

Los cantantes del Cor añaden que llevan "años reclamando a la administración la estabilidad en sus puestos de trabajo, sin ninguna solución por parte de los responsables".

"Todo lo contrario: la dirección del Instituto Valenciano de Cultura planea la renovación de la totalidad de la plantilla en solo dos años y pone a esta agrupación musical al borde de su desintegración tal y como la conocemos hoy en día, peligrando la continuidad de su actual plantilla e integrantes, la calidad artística que hoy alcanza el Coro y el equipo que se ha ido construyendo en décadas de trabajo conjunto", critican.

"Desde el punto de vista artístico -continúan- esto es un despropósito, ya que un coro no es la suma de un cierto número de cantantes, sino un equipo completo y complejo, donde cada cantante se complementa y sabe -ha aprendido- brindarse, fundirse y amalgamarse con los demás en pos del resultado grupal. Solo una renovación paulatina garantiza el mantenimiento del altísimo nivel al que ha llegado la agrupación artística después de mucho tiempo de trabajo conjunto, con mucho cariño y mucho esfuerzo".

PROMESAS "INCUMPLIDAS"

Por otra parte, creen que este plan "incumple las promesas y acuerdos alcanzados, incluso el compromiso del conseller de Cultura, Vicent Marzà, para una renovación paulatina de la plantilla, expresado ya hace tres años cuando se reunió con nosotros y públicamente".

"La singularidad de nuestra formación como unidad artística -aseveran- consolidada, la calidad alcanzada en cada presentación, indiscutible frente a las ovaciones habituales que recibimos, a las críticas de los medios especializados que leemos, a los elogios de los directores internacionales que nos visitan, deberían ser argumento suficiente para proteger a la agrupación frente a cuestiones de carácter administrativo que, estamos convencidos, tienen mecanismos y vías de solución".

Y concluyen: "Sin embargo, no parece que preservar la calidad artística importe y hasta el día de hoy (aparte de recibir elogios, felicitaciones y buenas palabras) no hemos visto ningún hecho concreto que nos manifieste interés real por parte de la Generalitat Valenciana.No nos queda más remedio que acudir a la huelga".