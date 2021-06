El Botànic creu que l'"ombra" dels indults ja és una victòria i l'oposició diu que posaran en risc la democràcia

Per contra, l'oposició rebutja la mesura de gràcia que podria concedir el Govern als independentistes: el PP perquè "és més fàcil donar un indult que una ajuda a un autònom", Ciutadans perquè "als espanyols de bé no se'ls perdona mai gens" i Vox perquè "posaria en risc la democràcia i l'estat de dret".

Així ho han exposat els seus portaveus en Les Corts, en declaracions en els passadissos abans del ple d'aquest dimecres, davant la possibilitat d'indultar als presos pel referèndum il·legal de el 1-0 i de la declaració d'independència a Catalunya.

Com síndic socialista, Manolo Mata ha defès que la possibilitat d'aplicar aquesta "fórmula jurídica" ja ha provocat que alguns hagen renunciat a la unilateralitat, en al·lusió a ERC, i ha augurat que "l'Espanya del futur agrairà els sacrificis del Govern" per a solucionar el conflicte.

MATA A MAZÓN: "SI TÉ NASSOS, QUE VAJA A CATALUNYA"

Ha recordat a l'oposició que els catalans no són tots iguals i ha enlletgit al president de la Diputació d'Alacant i únic candidat a liderar el PPCV, Carlos Mazón, que vaja a realitzar una concentració a Alacant com la del diumenge en la plaça de Colón de Madrid contra els indults. "Si té nassos, que vaja a Catalunya", ha etzibat, perquè creu que vol guanyar protagonisme "i està fent el ridícul".

Mata ha lloat l'actitud d'altres barons del PP que "entenen les dificultats de la política, són assenyats i se'n van a Catalunya a debatre" i no acudeixen a una manifestació que "els marcarà en l'esquena molt temps".

En la mateixa línia, la portaveu adjunta de Compromís Aitana Mas ha reiterat que el conflicte requeria una solució política i ha confiat que la possibilitat d'indultar-los obri un "punt d'inflexió" i és un primer per a desencaixar un conflicte que "arrosseguem molts anys". Ha destacat la postura d'ERC perquè "eixe és el camí".

I Estefania Blanes (Unides Podem-Esquerra Unida) ha coincidit que un problema polític s'ha de solucionar des de la política, lamentant que les sentències ho han complicat, per la qual cosa veu els indults com una via per a asseure al Govern i a Catalunya "en la mateixa taula". "La crispació política fa que hi haja hi haja un enfrontament social que no beneficia a cap part", ha asseverat.

L'OPOSICIÓ CARREGA CONTRA LES "ÀNSIES" DE SÁNCHEZ

Per part de l'oposició, la síndica del PP, Eva Ortiz, ha acusat Pedro Sánchez de posar en risc la democràcia per a "intentar tapar delictes gravíssims" i ha denunciat que "és més fàcil donar un indult que una ajuda a un autònom", en relació als últims fons d'ajudes de la Generalitat. Ha garantit a més que el seu partit recolzarà la manifestació del diumenge "tant a Madrid com a Alacant".

Per a la portaveu de Cs, Ruth Merino, la mesura de gràcia suposa una humiliació i una vergonya "davant tots els espanyols de bé als quals no se'ls perdona mai res". "Són polítics condemnats i que no s'han penedit per molt que ara facen un numeret i diguen que van a ser bons", ha recalcat, per a censurar les "ànsies de poder" de Pedro Sánchez.

I de Vox, la seua síndica, Ana Vega, ha recordat que els seus companys a Madrid ja han anunciat que es querellaran contra el Consell de Ministres si tiren avant els indults, a més de retraure al president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, que "siga capaç de dir que és el moment de la política i no de la justícia" i prometre que estaran el diumenge en Colón "de manera apolítica".