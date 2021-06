La Fredi’s Jazz Band, nacida en 2013 en la Escola Municipal de Música Frederic Mompou de Matadepera, es una de las jóvenes big bands con mayor proyección artística surgidas del panorama musical académico.

El 40 Festival Jazz Terrassa cierra sus sesiones matinales al aire libre el próximo domingo 13 de junio con un doble concierto en un entorno emblemático, el que rodea a la modernista Masia Can Freixa.

Esta formación de 27 músicos ofrecerá un concierto de jazz orquestal a las 12 del mediodía (las entradas están agotadas). Dirige la banda el profesor clarinetista y saxofonista Enric Alegre. El repertorio de esta joven big band se compone mayoritariamente de canciones procedentes de la tradición del swing americano y que se incluyen en el último disco que han grabado hace unas semanas en la Jove Jazz Cava de Terrassa.

Entre estos hits imprescindibles del género jazzístico figuran A Tisket A Tasket de Ella Fitzgerald, Summertime de George & Ira Gershwin, C Jam Blues de Duke Ellington, My Baby Just Cares For Me de Nina Simone y High Society de Cole Porter. Colaborarán en esta actuación que cierra las sesiones matinales del festival los trompetistas Alberto Pérez y Lluís Figuerola, el saxofonista tenor Lluc Riba y el percusionista Rai Iniesta.

A las 13 horas, el mismo emplazamiento recibirá a la Young Effervescence BB del Tallers de Músics de Barcelona-ESEM bajo la dirección del saxofonista Ramon Cardo. La formación nació en 1984 bautizada como la Jove Big Band y es una de las grandes canteras de músicos de jazz hacia el circuito profesional.

El control de acceso de los espectadores se efectuará el próximo domingo desde la Plaza Freixa i Argemí siguiendo los protocolos de seguridad y de aforo.