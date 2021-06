Detingut a Alzira per robar una bossa que contenia un dècim de Nadal que va resultar premiat amb 125.000 euros

A l'encausat li constaven nombrosos antecedents per diferents delictes de furt en el municipi valencià i vivia en un domicili que suposadament havia adquirit amb els diners cobrats del dècim sostret i premiat.

L'home ha passat a la disposició del Jutjat d'Instància i Instrucció nº3 d'Alzira acusat d'un delicte de furt i ha quedat en llibertat amb càrrecs, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

Els fets van ocórrer el passat 19 de desembre, quan la Guàrdia Civil d'Alacant va tindre coneixement per una denúncia interposada per la víctima que, eixe mateix dia mentre menjava en un restaurant de Novelda, va patir el furt al descuit de la seua bossa, el qual contenia, entre altres efectes, 950 euros en efectiu, i un dècim per al sorteig de Nadal de la Loteria Nacional.

Per aquest motiu, l'Àrea d'Investigació del Lloc de la Guàrdia Civil de Novelda va iniciar les investigacions tendents a l'esclariment dels fets. Dies més tard, concretament el dia del sorteig de Nadal de la Loteria Nacional del 22 de desembre, la perjudicada va ampliar la denúncia ja que el dècim que li havien sostret havia sigut premiat amb el segon premi, que ascendia a un total de 125.000 euros.

Fruit de les perquisicions, els agents van detindre un home de 52 anys al que li constaven nombrosos antecedents per diferents delictes de furt. El passat 31 de maig va passar a disposició judicial.