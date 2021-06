El PSOE exige la apertura del punto de acopio de residuos de Higuera de Calatrava

La Agrupación Socialista de Higuera de Calatrava señala en un comunicado que el alcalde "está dilapidando" la inversión de más de 65.000 euros que realizó la Diputación Provincial de Jaén para construir esta infraestructura.

"Mientras tanto, vemos con preocupación cómo se producen vertidos de residuos en el término municipal, ofreciendo una estampa poco agradable de nuestro pueblo desde el punto de vista estético y medioambiental", afirman.

El PSOE de Higuera de Calatrava considera que el alcalde "debe dar la cara urgentemente y ofrecer las explicaciones oportunas sobre la situación de este Punto de Acopio", puesto que "nadie puede entender que lleve tantos meses con las puertas cerradas y por tanto inutilizado".

Añaden que "no hay excusa posible", ya que las instalaciones están equipadas con contenedores gracias también a la intervención de la Diputación, por lo que se preguntan "qué papel juega el Ayuntamiento, si es que juega alguno". "Está totalmente preparado para ponerse a funcionar y, sin embargo, hay que aguantar que esté cerrado a cal y canto por la desidia del alcalde", reprochan.

El PSOE subraya que "la apertura de este punto es una necesidad para Higuera de Calatrava y, desde luego, es una competencia del Ayuntamiento, por lo que tendrán que aclarar a qué están esperando". "La Diputación se lo ha construido y le ha facilitado el equipamiento. Por tanto, más fácil, imposible", resume.

La Agrupación Socialista de Higuera de Calatrava reitera que el Ayuntamiento tiene que decidir si gestiona directamente este punto o si delega las funciones en la empresa de residuos urbanos de la Diputación, pero "lo que no puede hacer es ponerse de perfil, esconderse, no asumir su responsabilidad y dejar pasar el tiempo sin hacer nada, mientras los vecinos y las vecinas de Higuera no pueden usar estas instalaciones".