Les marionetes tornen al Cabanyal amb el Festival de Titelles

El juliol passat de 2020, el festival va ser l'encarregat de reprendre l'activitat del TEM després dels mesos de confinament i ara, un any més tard, l'emblemàtic certamen torna a l'espai municipal com una de les cites finals d'una temporada que, després de sis mesos de programació ininterrompuda, "s'ha erigit en focus de resistència cultural enfront de la pandèmia", segons ha indicat la sala.

Fruit de la col·laboració entre El Musical i el Teatre La Estrella, la quarta entrega del Festival de Titelles, que se celebra el 12 i 13 de juny, explicarà novament amb algunes de les millors companyies de la Comunitat Valenciana, a més de formacions "de referència" del panorama nacional i internacional.

Les dos sales situades en el districte mariner de València s'encarregaran d'acollir els diferents espectacles que, en el cas concret del TEM, inclourà diferents emplaçaments del teatre. El dissabte, a les 17.00 hores, la companyia portuguesa Marionetas da Feira representarà en el hall 'Don Roberto', un homenatge a la tradició escènica del país veí i a un tipus de representació quasi extinta en l'actualitat.

També en el hall, el diumenge, a les 12.00 hores, la companyia La Estrella presentarà una de les seues creacions més recents, 'Els Magnificus', protagonitzada per la família de titellaires més antiga de la història, els membres de la qual porten dos mil anys recorrent el món amb el seu teatre de marionetes.

Finalment, la sala principal posarà en escena 'Recuerda', el diumenge a les 20.00 hores, el nou muntatge de la companyia madrilenya La Tartana que indaga en els records del titellaire Juan Muñoz, creador de l'espectacle al costat d'Inés Maroto.

Per la seua banda, el Teatre La Estrella serà l'escenari de la inauguració del festival el dia 12 a les 12.30, per a, tot seguit, donar pas a la primera representació del certamen en aquest 2021, 'Circ', a càrrec també dels portuguesos Marionetes dóna Feira. Eixe mateix dia, a les 19.00 hores, la sala acollirà la visió del 'Quixot', firmada per un altre dels grans referents valencians dins del món de les titelles -Bambalina Teatre-.

El diumenge, en sessió doble a les 17.00 i 18.00 hores, serà la companyia Tries Titelles l'encarregada de traslladar el clàssic 'Viatge a la lluna' de Georges Méliès al particular univers d'aquests ninots amb ànima.