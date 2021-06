Un ciclista resulta ferit amb policontusions després de caure en la N-332 a l'altura de Benidorm

Els fets han ocorregut sobre les 07.40 hores quan s'ha alertat que hi havia un ciclista tirat en la calçada en la carretera N-332, en terme municipal de Benidorm. Pel que sembla, l'home ha caigut quan circulava amb la bicicleta i no hi ha hagut cap vehicle implicat, segons han confirmat fonts de la Guàrdia Civil a Europa Press.

Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat del SAMU, l'equip mèdic del qual ha assistit al ciclista de 40 anys per politraumatisme. Després de ser estabilitzat l'home ha sigut traslladat a l'hospital Marina Baixa de la Vila Joiosa en l'ambulància del SAMU.