El Jimmy Glass Jazz reobri després de 14 mesos sense activitat, l'any del seu 30 aniversari

D'aquesta forma, el Jimmy comença la nova programació aquest dijous amb la renovada i nostàlgica Noche Be Bop, liderada per Perico Sambeat, "una producció pròpia el record de la qual encara perdura entre els aficionats des de la seua estrena en 2001 en el club valencià".

A eixa nit li seguiran tres presentacions de discos valencians: 'As we see it', de Javier Vercher & Massa Kamaguchi, amb la col·laboració de Sergio Martínez (17 juny); 'Descarga for Bud', d'Alex Conde Trio (23 juny) i Biotza, del quintet de Miquel Asensio (30 juny).

Així mateix, la recentment creada associació sense ànim de lucre Gent del Jimmy Glass s'activa amb el propòsit de patrocinar alguns concerts promoguts pel club al llarg de l'any. L'agrupació reuneix des de gener de 2021 a un conjunt de persones afins al Jimmy Glass, "convertit en partícip de l'activitat d'aquest emblemàtic lloc, amb caràcter de mecenatge", ha explicat la sala en un comunicat.

Reconegut internacionalment i situat com un dels dos-cents millors clubs de jazz del món per la revista DownBeat, el Jimmy Glass ha rebut a més diversos guardons a la Comunitat Valenciana.

Per la sala han passat figures estel·lars internacionals com Benny Golson, Lee Konitz, Kenny Garrett, Lou Donaldson, Pat Martino, Charles McPherson, Dave Douglas, Uri Caine, Wallace Roney, Vincent Herring, Mark Turner, Greg Osby, Larry Grenadier, Al Foster, James Carter, Ravi Coltrane, Antonio Sánchez, Perico Sambeat, Javier Vercher, George Garzone, Enrico Rava, Oliver Lake o Jerry Bergonzi, entre molts uns altres, a més de tots els grans músics i nous valors de la Comunitat Valenciana i de la resta del país.