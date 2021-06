Tom Felton niega los rumores de una relación con Emma Watson: "Somos algo estilo Slytherin-Gryffindor"

No, parece ser que ni Tom Felton le ha hecho un Alohomora a la puerta del corazón de Emma Watson ni viceversa, sino más bien que los millones de fans del universo Harry Potter en el mundo quieren ver un gran amor fraguado en los sets de rodaje donde en realidad hay una amistad grande y que perdura aún en la actualidad.

Ellos dos han sido el blanco de los rumores que apuntan a un idilio mágico cuando en realidad lo único que se sabe a ciencia cierta es que entre ambos intérpretes lo que existe es, además desde hace años, una tremenda admiración mutua. Al menos así lo ha dejado claro el actor británico de 33 años.

Quienes interpretasen a los celebérrimos Hermione Granger y Draco Malfoy durante los casi diez que duró la filmación de la saga no están juntos a pesar de la insistencia de los millares de seguidores que ambos tienen, como ha confirmado el propio Felton en una entrevista para el programa estadounidense Entertainment Tonight.

Allí ha sido cuestionado al caso y el intérprete no ha tenido reparos en hacer unas declaraciones que se comprende quieren aparcar de una vez por todas estas habladurías, confirmando que lo único que les une es un enorme afecto, otro tanto de cariño y más aún de amistad.

"Somos algo, si es que eso tiene algún sentido para todos vosotros", ha comenzado diciendo el también actor de El origen del planeta de los simios. "Estamos muy unidos desde hace bastante tiempo. Yo la adoro y creo que es fantástica. Con suerte me devolverá el cumplido, pero en términos de romanticismo, me da la sensación de que lo nuestro es más algo del estilo Slytherin-Gryffindor que no Tom-Emma", ha explicado Felton haciendo referencia a las dos casas a las que pertenecían sus personajes en la popular saga.

Y es que su romance se comenzó a especular a raíz de que Watson se pronunciase en 2011 sobre si había aparecido algún idilio en las pausas entre tomas de los rodajes. Watson explicó que estaba colada por el actor, dos años mayor que ella, durante las dos primeras películas del joven mago.

"Él ya lo sabe. Lo hemos hablado y aún nos reímos sobre ello. Somos muy buenos amigos ahora y creo que es genial", comentó Watson, quien en estos momentos está saliendo con el empresario Leo Robinton, por quien se comentó a primeros de año que dejaría la actuación (aunque esto luego quedase desmentido).