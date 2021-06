Cvirus.- Quasi 45.000 persones de la Comunitat Valenciana han hagut de ser ingressades per covid

20M EP

NOTICIA

Quasi 45.000 persones de la Comunitat Valenciana han hagut de ser ingressades per covid des de l'inici de la pandèmia tant en planta com en UCI. El passat mes de gener va ser el mes amb més hospitalitzacions amb un terç del total mentre que, per contra, juny de 2020 va ser el que menys, segons fonts de la Conselleria de Sanitat.