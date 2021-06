Críticas al jurado de 'MasterChef por imitar el idioma chino al hablar con Jiaping: "Es racista y casposo"

Jiaping, la concursante china de MasterChef, estrenó capitanía en la nueva entrega del talent culinario de La 1 y lo hizo salvando a su equipo y recibiendo los elogios de los jueces.

Tanto Jordi Cruz como Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera coincidieron en que la capitanía de Jiaping fue casi impecable. "Siendo tu primera capitanía me has sorprendido gratamente. A pesar de que el castellano no es tu idioma natal, has dirigido perfectamente", le dijo el chef catalán.

Además, destacaron la "serenidad" de la concursante ante el caos en la cocina. "Se ha contagiado a sus compañeros", apuntaron al respecto.

No obstante, en las redes sociales se fijaron más en lo que vino después. Y es que los espectadores se indignaron con las imitaciones de Cruz como Rodríguez.

Unas imitaciones del idioma chino que, creen los usuarios de las redes sociales, fueron, como poco, desafortunadas. Si bien es cierto que ha venido ocurriendo a lo largo de la edición, ha sido en esta última entrega cuando los espectadores han estallado contra los jueces, tildándolos incluso de "racistas".

Uff literal, ese rollizo de “imitar el chino” para hacer un “”””chiste”””” es muy racista y casposo — david ✨ (@davidzapicoiv) June 8, 2021

que ridículo pepe intentando hablar en chino, encima Jiaping "que significa eso?" este hombre mas que cocinero me parece humorista #masterchef — Wilkin García (@wilbowow) June 8, 2021

Las "bromas" estas inventándose el chino, a parte de fuera de lugar, me parecen racistas... Bueno, y casi todas las bromas que le hacen a Jiaping #MasterChef — 𝕾𝖊𝖗𝖌𝖎 𝕯𝖊𝖆𝖓 (@SergiDean) June 8, 2021