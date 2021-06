Les temperatures segueixen pujant a la Comunitat encara que aquest dimecres romanen les pluges

Aquesta jornada hi haurà cel poc nuvolós o buidat amb nuvolositat d'evolució diürna a l'interior i amb arruixades i tempestats a la vesprada. Hi ha probabilitat que siguen localment fortes a l'interior del terç nord i més disperses i menys intenses com més al sud.

Les temperatures mínimes no patiran canvis i les màximes aniran en lleuger ascens a la meitat sud. Així, la província d'Alacant tindrà una mínima de 19ºC i una màxima de 28; la de Castelló, de 19 i 27; i la de València, de 20 i 27ºC.

El nivell de preemergencia per risc d'incendis forestals és baix-mitjà en tota la Comunitat, ha informat el '112 Comunitat Valenciana'.