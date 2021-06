Claves | Todo lo que se sabe de la misteriosa desaparición de Rocío Caíz, la menor madre de un bebé de 4 meses

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Estepa (Sevilla) ha decretado el secreto de las actuaciones en torno a la desaparición de Rocío Caíz Pozo, la menor de 17 años, madre de un bebé de 4 meses, con residencia en Martín de la Jara (Sevilla) de la que no se tienen noticias desde el pasado jueves.

Según han informado fuentes de la investigación, el juez ha decretado el secreto de sumario tras tomar declaración a varias personas, entre ellas el exnovio de la joven, de 23 años y en cuya casa afirma este que pasó la noche, la familia de la menor y el taxista que la llevó desde su pueblo a Estepa, donde vive su expareja.

La Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis. Las siguientes son las principales claves del caso.

Madre de un bebé

Caíz Pozo tiene 17 años de edad, mide 1,50 y tiene complexión normal. Es de pelo rubio y rizado, ojos marrones, y la última vez que fue vista vestía pantalón vaquero y camisa blanca.

Tiene su domicilio en Martín de la Jara, Sevilla, donde vive con su familia. Además es madre de un bebé de solo cuatro meses "al que quiere con locura", según ha dicho su progenitora.

Visita al novio

Según el relato de María, su madre, Rocío estuvo viviendo hasta hace cuatro meses con su ahora exnovio, padre del bebé, en un domicilio del municipio de Estepa (Sevilla).

El pasado jueves 3 de junio, la joven avisó a su familia que se dirigía a la casa de su exnovio para recoger sus pertenencias y que regresaría a su casa a la mañana siguiente. De acuerdo con la madre, Rocío "no quería volver más" al domicilio de Estepa.

Rocío llegó a la casa de su exnovio en taxi, y el mismo conductor que la transportó lo ha confirmado. Ana, hermana de la ahora desaparecida ha afirmado que "los vio entrar a los dos juntos" en el inmueble. "Su exnovio le mandó el taxi", añade.

La llamada del exnovio

Sin embargo, al día siguiente Rocío no volvió a Martín de la Jara. La madre de la joven recibió una llamada de la expareja para preguntarle si sabía dónde estaba Rocío porque "no se encontraba" en la casa de Estepa.

El exnovio afirmó que Rocío había abandonado el domicilio y que no sabía dónde se encontraba, "Mi hija no quería ir a esa casa", ha afirmado María a los medios de comunicación.

La familia destaca que "la última persona que la vio es su expareja y no sabemos nada de ellos". "No señalamos a nadie, pero lo único que sé es que es el último que la vio. Debe decir qué ha pasado dentro del piso", insiste, indicando que el exnovio habría dicho que "a las 5,00 horas se marchó del piso con un muchacho".

La Guardia Civil ya ha tomado declaración a este hombre, si bien hasta el momento no ha practicado ninguna detención, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado, cuyos investigadores han tomado además declaración a familiares de la menor y también de su expareja.

Supuesta huída a Badajoz

El caso se complicó más por la supuesta pista que la familia de Rocío recibió el día 4 de junio, el viernes en que ya debería estar de regreso en Martín de la Jara. Recibieron un mensaje por Whatsapp y Facebook, supuestamente de Rocío, en el que decía que había conocido a un muchacho y que se iba a Badajoz a trabajar y a casarse con él.

Añadía: "Que cuidemos de su hijo y que nos quiere mucho". En el mismo mensaje comunicaba que se había marchado de la casa mientras su exnovio dormía y que le había robado 300 euros para irse a Badajoz.

Desde ese viernes por la mañana, el teléfono de Rocío está apagado, si bien se ha detectado actividad en su perfil de Facebook.

"Sé que ella no lo ha escrito porque tiene una familia que la quiere y un hijo al que quiere con locura y no tenía pensado irse con nadie ni ha conocido a nadie, ya que me lo hubiera dicho a mí. Una persona que se quiere ir de su casa no se va con lo puesto", sentencia, insistiendo en que no se marcharía "dejando a su hijo".

La familia de Rocío pide ayuda y colaboración ciudadana para localizar a Rocío y comunicar pistas sobre su posible paradero. "La estamos esperando, la queremos muchísimo y estamos destrozados. No hay consuelo", lamenta su familia.