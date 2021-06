Els Jaume I premien l'excel·lència investigadora

Els Premis Rei Jaume I han reconegut en la seua trentena edició investigacions en Astrofísica i Intel·ligència Artificial. Es tracta dels guardons amb millor dotació econòmica del país, 100.000 euros per a cadascuna de les categories, amb el compromís de reinvertir una part a la investigació i l'emprenedoria a Espanya.

La decisió dels jurats, dels quals formen part 21 premis Nobel, va ser llegit ahir pel president executiu dels Premis Rei Jaume I, Javier Quesada, en un acte celebrat en el Palau de la Generalitat i presidit pel cap del Consell, Ximo Puig.

En aquesta ocasió han premiat treballs sobre Astrofísica (Licia Verde, Investigació Bàsica), Intel·ligència Artificial (Nuria Oliver, Noves Tecnologies) i immunologia del càncer colorectal (Eduard Batlle, Investigació Mèdica). També han sigut guardonats Fernando Valladares (Protecció del Medi Ambient), per la seua contribució per a comprendre les interaccions de les plantes dels boscos; Benito Jiménez Cambra (Emprenedor) per la seua empresa de producció de verdures congelades; i Antonio Cabrales (Economia), per les seues contribucions en l'economia del comportament i experimental.

En l'acte de proclamació, el vicepresident de la Fundació Premis Rei Jaume I, Vicente Boluda, va afirmar que per a superar la pandèmia, que “ha posat en escac al nostre model del benestar”, és hora “de deixar ja de costat els interessos particulars i el curtterminisme” i, per a això, va urgir als empresaris a treballar per a generar ocupació i a l'administració a “demostrar amb fets i recursos que s'aposta per la ciència i la investigació”.

Per part seua, Ximo Puig va destacar que la retenció de talent investigador, el finançament just de la ciència i la investigació, i facilitar l'accés a la vacuna als països desfavorits constitueixen els principals reptes d'àmbit científic que han d'afrontar els governs.

L'enginyera en telecomunicacions Nuria Oliver, guardonada en Noves Tecnologies, va advertir que la intel·ligència artificial “ja està ací, a tot arreu, i la clau és com podem aprofitar-la perquè tinga un impacte positiu i que ens ajude a abordar els grans reptes” de la societat, com el canvi climàtic, l'envelliment i les malalties infeccioses.

En Economia, Antonio Cabrales va dir que, perquè el sistema productiu funcione bé, “és important que els individus estiguen sans”, mentre que l'investigador i divulgador científic Fernando Valladares, premiat en la categoria de Protecció del Medi Ambient, es va mostrar “feliç i orgullós” i va afirmar que “és el segle de l'ecologia, en un moment en el qual la degradació ambiental l'hem d'entendre, gestionar i revertir”.

La labor científica després de la pandèmia

El professor i investigador Eduard Batlle, guardonat en Investigació Mèdica, va aplaudir la labor de la investigació sanitària durant la pandèmia i va urgir a la societat i al Govern al fet que, quan passe, “s'adonen que continua havent-hi molts problemes que cal investigar”.