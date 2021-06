València reobri l'emblemàtic balcó de l'Ajuntament després d'un any i tres mesos tancat per la pandèmia

Valencians i turistes ja poden visitar novament l'Ajuntament de la capital del Túria. L'hemicicle, el Saló de Cristall i, sobretot, el balcó, el racó de la Casa Consistorial amb més reclam tant per les seues impressionants vistes de la plaça com pel simbolisme que té per al món faller, tornen a estar oberts des d'aquest dimarts 8 de juny, després d'un any i tres mesos clausurats per les restriccions per a contindre la pandèmia de la Covid-19.

Les xifres avalen el bon acolliment d'una iniciativa adoptada en 2015 i que, segons confessa l'alcalde, Joan Ribó, ha sorprés el propi equip de Govern. De fet, la Casa Consistorial va rebre 89.463 en 2019, l'últim any complet, i acumula 768.497 des de la seua obertura al públic en 2015. "És curiós, però és cert que el balcó de l'Ajuntament és un dels atractius turístics més importants de la ciutat. Nosaltres no ens imaginàvem l'èxit que ha tingut aquest balcó i que estem segurs que tornarà a tindre", afirma.

En aquest sentit, considera "un símbol que l'Ajuntament és de tota la població, i que abans potser el seu accés havia estat massa restringit el seu accés".

Reobrir el balcó i l'Ajuntament és "un indicador que València ha fet els deures i que vol tornar d'una manera tranquil·la, reposada i disciplinada a una normalitat que tots necessitem", explica l'alcalde.

Nova maqueta de l'Ajuntament que es podrà veure en la visita. Ayto. València

Al conjunt patrimonial que es pot visitar s'afig ara una maqueta a escala 1.50 de la Casa Consistorial, que se situa en l'accés a la primera planta de l'edifici. Construïda en 1982, aquesta reproducció de l'edifici municipal és obra del maquetista i modelista Antonio Sanjuán, que la va fer amb la col·laboració de Juan Martínez.

L'horari de visites s'estendrà des de les 8.00 del matí fins a les 14.45 hores de la vesprada. Durant eixes hores, i de dilluns a divendres, també es podrà visitar l'Hemicicle i el Saló de Cristall. I partir de les 9.00 hores també estarà obert el Museu Històric Municipal.