Zayra Gutiérrez llama a 'Sálvame' y carga contra el programa por los testimonios contra su novio: "¡Ya está bien!"

Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y Arantxa de Benito que vive en estos momentos en Londres, estalló por lo que se estaba diciendo de su pareja en televisión y decidió intervenir en directo en el programa Sálvame.

Según varios testimonios recogidos por el programa de Telecinco, Miki, novio de Zayra, es un "nini" y un "celoso compulsivo", algo que ella niega rotundamente.

Así lo dijo alto y claro, vía telefónica, en el espacio de corazón, donde, además, perdió la paciencia y estalló: "¡Es lamentable!", dijo.

"Me parecen muy lamentables sus declaraciones diciendo que me ha llamado gorda y guarra. Ella estuvo con él y le puso los cuernos siete veces ¿Qué pasa? Que está resentida y con mucha envidia porque le encantaría seguir con Miki y está más sola que la una", zanjó el tema la hija de Guti.

"No me he podido encontrar a mejor persona, mi familia le adora"

Según la joven con la que ha contactado el programa, él lleva cuatro años "insultándola", pero ella estaría "obsesionada" con él. "Al principio es dulce, pero luego te empieza a echar la bronca y tú, por no discutir, le sigues el rollo", contó ese testimonio que, además, criticó que se haya ido a Londres a estudiar cuando no ha cursado "ni la ESO".

"Me parece vergonzoso que dejéis a una persona que es maravilloso así, es muy lamentable"

Sin embargo, Zayra seguía sacando la cara por su pareja. "No me he podido encontrar a mejor persona, mi familia le adora", decía la hija de Arantxa de Benito, que tuvo que escuchar aún un testimonio más que no dejaba en buen lugar a su novio, motivo por el que cargó contra el programa.

"Me parece vergonzoso que dejéis a una persona que es maravilloso así, es muy lamentable", dijo enfadada, antes de advertir de que tomaría medidas legales: "¡Ya está bien, de verdad te lo digo!", gritaba por teléfono.