El zasca vía Twitter de una concursante de '¡Ahora caigo!' a un titular por no saber una pregunta sobre fútbol

África no fue capaz de acertar en ¡Ahora caigo! que la Real Sociedad fue el equipo de la Liga que ganó la final de la Copa del Rey más larga de la historia. Es decir, la de la edición de 2020, disputada en 2021 a causa de la pandemia del coronavirus.

Un error que fue noticia en El diario vasco. Noticia de la que, a su vez, se ha hecho eco ella misma horas después y vía redes sociales.

"La concursante de Ahora Caigo que no acierta el campeón de la Copa del Rey 2020", rezaba el titular del medio vasco, algo que no agradó del todo a la joven concursante, que se ha hecho viral por su respuesta en forma de zasca y poniendo en el punto de mira a los propios futbolistas.

Aquí lo tienes. Y la otra dice que su hermana se ha comprado la camiseta de Gorosalves jajajajajajaja. pic.twitter.com/IkN26i8KxC — TXEMON (@DiazTxema) June 7, 2021

"Me han hecho un titular, pero me gustaría ver a un futbolista contestar preguntas sobre danza", escribió en Twitter África. Una publicación que ha tenido mucha repercusión, con más de 33 mil 'me gusta' y muchas interacciones.

Me han hecho un titular pero me gustaría ver a un futbolista contestar preguntas sobre danza pic.twitter.com/x4s2rhosoE — Afri Good (@good_afri) June 8, 2021

Para contestar a una, la joven explicó su tuit: "Es que lo ponen como si fuese de cultura general saber de fútbol jajajaja, es un deporte movido por el dinero, asumirlo ya", detalló la concursante.