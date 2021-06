Este martes, La 1 emitió MasterChef. Y lo hizo tras una agridulce gala en la que se despidió a Pepe y se repescó a María. Esta vez, sin embargo, no hubo bienvenidas inesperadas, solo la expulsión de Dani.

El bilbaíno terminó así un concurso que no se ha visto exento de polémica, en especial cuando hizo que su compañera Ofelia cocinara carne de caballo, su animal favorito; aunque también protagonizó tiernos momentos al recordar a su hijo.

A sus 41 años, se marcha el veterano del programa después de que el reto más dulce haya podido con él. Y es que, la prueba final consistió en hacer tartas de boda inspiradas en las de Patricia Schmidt, que acudió como invitada al programa.

Dani tuvo que enfrentarse a dicho desafío después de pertenecer al equipo peor valorado en la prueba en exteriores: el rojo, capitaneado por María. De hecho, la joven se vino abajo al sentir que había fracasado como lideresa en la prueba, grabada en Talavera de la Reina.

En el reto nupcial también participaron María, Meri, Arnau y Toni, quienes tuvieron que recrear las llamativas tartas de Schmidt. Las propuestas fueron repartidas por Jiaping, la mejor valorada de la prueba en exteriores. Esta le adjudicó el postre más sencillo a Dani, pero eso no fue suficiente y se terminó convirtiendo en el expulsado.

Despedimos a @DaniMChef9 de las cocinas de #MasterChef. Gracias aspirante por tu trabajo, esfuerzo y entrega. ¡Ya formas parte de esta gran familia! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/CtMv0n7mjy — MasterChef (@MasterChef_es) June 8, 2021

Sin embargo, lo hizo dejando claro que no pararía de cocinar, pues se centraría por entero en su propio establecimiento: "Me fastidia tener que irme. Creo que no cocino mal, posiblemente mejor que muchos que se han quedado, pero ahí entra la suerte. Tenía muchas ganas de ir al Basque Culinary Center. Pues nada, a luchar al bar, a seguir bregando en estos tiempos complicados", dijo con resignación.