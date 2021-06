Paz Vega, en 'El hormiguero': "En mi fiesta más loca en Madrid con Santiago Segura y Wyoming vino la policía"

Si el lunes participó en El hormiguero una estrella de Hollywood, Sharon Stone, este martes recibió a una estrella española que también participó en varias películas estadounidenses y que vivió 14 años en Los Ángeles, Paz Vega.

La actriz acudió al programa de Antena 3 junto a Javier Rey para presentar su nueva película, La casa del caracol, un inquietante thriller psicológico que llega este viernes a las salas de cine.

"Soy un escritor que viaja a un pueblo buscando la inspiración, pero al llegar le llama más la atención lo que pasa alrededor, gente que hace cosas extrañas, y deja el proyecto de la novela para centrarse en lo que pasa allí", explicó el actor sobre el filme que protagoniza.

En la película, Rey luce unas pobladas patillas al estilo Lobezno que causaron sensación entre sus compañeras: "A mí me encantaban y, de hecho, estábamos todas... No sé, había algo como muy animal, pero el día que se las quitó no le reconocimos", admitió Vega.

En el reparto del filme también está Ava Salazar, la hija de Paz Vega, y Pablo Motos quiso saber cómo había sido rodar con ella: "Tiene 11 años y ha sido muy bonito trabajar con ella, una experiencia preciosa".

"Aunque fue Macarena Astorga, la directora, la que la guiaba, no podía evitar aconsejarla un poquito, ir de la mano en ese momento, porque para mí como madre actriz me producía mucho orgullo", señaló la invitada, que añadió: "Me decía: Mamá déjame en paz ya, cállate, Macarena me ha dicho lo contrario. Entonces me callaba".

El presentador le preguntó: "¿Te gustaría que se dedicase profesionalmente a esto?", a lo que la actriz contestó que "quiero que se dedique a lo que ella quiera, es muy pequeña todavía. Yo se lo recomendaría porque es el trabajo más bonito del mundo ¡Cómo no me voy a emocionar si mi hija quiere dedicarse al trabajo que tanto amo!".

Javier Rey y Paz Vega, en ‘El hormiguero’. ATRESMEDIA

A la sevillana le llegó el éxito con su participación en la serie de Telecinco 7 Vidas, y Motos comentó que "antes de las famosas fiestas de los Javis, en Madrid eran conocidas las fiestas de Paz Vega...".

"Sí, ha habido más de una, inauguré el apartamento que me compré con el dinero de la serie con una fiesta muy loca e invitando a gente sin parar. De repente estaban allí Santiago Segura, Wyoming... pero hicimos tanto ruido que vino la policía a mi casa. Como no quería abrirles, les pedí a ellos que salieran a negociar, pero al final nos tuvimos que ir", recordó la actriz.

Motos también se interesó por la experiencia de la sevillana en Hollywood, donde vivió varios años: "¿Cómo es trabajar en la industria americana?". La actriz señaló que "Antonio Banderas dice que aquello es como la estrella del árbol de Navidad, que tiene escarcha por delante y cartón por detrás, y así es".