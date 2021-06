Rocío Flores estalla en 'Supervivientes': "Defenderé a Olga le pese a quien le pese"

Este martes, Telecinco emitió Supervivientes: En tierra de nadie, la gala presentada por Carlos Sobera. Como es habitual, a ella acudió Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco, como exconcursante y comentarista. La joven se mostró muy crítica con Lorena Pinto, la hermana de Melyssa.

Y es que, esta ha comentado en varias ocasiones su falta de confianza en Olga Moreno, la nueva mejor amiga de su hermana en Supervivientes. Así lo ha verbalizado también este martes. Ocurrió cuando Marta López comentó lo dolida que estaría Melyssa cuando, al regresar del concurso, vea que su hermana había cuestionado su amistad.

"Más le dolerá ver lo mucho que la criticó Olga", contestó Pinto, recordando las primeras semanas del reality. Esto enfadó a Flores, que se cuestionó si Olga tampoco podía hacer amistades y le pidió a la hermana de Melyssa un argumento que no consistiera en que su madrastra se dedica a manipular a todo el mundo, algo que suscribió Marta López.

El Zasca de la hermana de Melyssa a Marta López: “Qué pena cuando mi hermana se entere de como Olga ha dicho de todo contigo” #TierraDeNadie9 pic.twitter.com/EC3F5sXQlZ — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 8, 2021

Entonces, intervino Alexia Rivas, que quiso saber por qué estaba más implicada en la defensa de Moreno Marta López, que solo ha pasado unas semanas con ella, que otras personas. Rocío Flores se dio por aludida y saltó de inmediato con una justificación sobre por qué su actitud se había vuelto algo más pasiva.

"Me partiré la cara por Olga hasta el día que me muera"

Con la voz temblorosa y los ojos llorosos, la hija de Antonio David Flores dijo: "¿Sabes por qué yo no la defiendo a muerte como he hecho toda la vida? Estoy en un punto muy complicado por las cosas de fuera y de dentro, se mezclan cosas y para mí es muy complicado. Me partiré la cara por Olga hasta el día que me muera, le moleste a quien le moleste y se ponga quien se ponga por montera".

La joven zanjó así lo que muchos podrían cuestionarse después de que, además, Rocío Flores dejara de publicar contenidos en sus redes a favor de Olga y destacando sus puntos fuertes en el concurso, tal y como hacía cuando este empezó.