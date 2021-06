'El hormiguero' descubre a la mujer que está detrás de la voz de Siri

Muchos se han preguntado quién es la persona que pone la voz en castellano a Siri en nuestros móviles y este martes El hormiguero, en la sección de Trancas y Barrancas –Tu cara me suena, al revés-, fue el encargado de desvelar de quien se trata.

Iratxe Gómez, tras saludar a Pablo Motos y a los invitados del día, Paz Vega y Javier Rey (que presentaron su nueva película, La casa del caracol) con un escueto 'buenas noches', los actores tuvieron que adivinar a quién ponía la voz.

Las tres opciones que les dieron fueron: "La voz de Mercadona, que la llevamos grabada a fuego; la voz de las máquinas de tabaco; o la voz de Siri", señaló Trancas. Vega admitió que "sería un momentazo tener a la voz de Siri aquí...".

Iratxe Gómez, la voz de Siri, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

La actriz adivinó a quien ponía voz Gómez, que respondió a varias de las preguntas en el tono de la aplicación móvil. "¡Qué ilusión! Necesito preguntarte alguna cosa porque tengo mucha curiosidad", exclamó Motos.

"¿Cómo se graba a Siri? ¿Cuántas frases has grabado? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo se hace eso?", quiso saber el presentador. La invitada le respondió que "se hace durante mucho tiempo, la primera fase de desarrollo fue aproximadamente tres semanas".

Y continuó explicando que "estábamos a una media de cuatro a seis horas de estudio repitiendo una frase tras otra hasta hacer un total de unas 11.500, pero luego siguieron otras fases. El proyecto sigue en desarrollo, pero, por lo visto me jubilaron".

"Entendemos todos que eres millonaria...", señaló el valenciano, pero Gómez le contestó entre risas que "me enteré de que era Siri porque lo vi en televisión y me descubrí que ya no lo era porque mi prima se compró otro iPhone", sorprendiendo a todos los espectadores y a los presentes en el plató del programa de Antena 3.

Trancas afirmó: "Que sepáis que también es la voz del GPS", entonces Motos aprovechó para pedirle que diera alguna indicación para reconocerla y le preguntó que "cuando hablas: ¿La gente no se queda en shock?".

"Además, soy profesora de Lengua española e Inglés en un instituto, imagínate la carita de mis niños cuando se empiezan a portar como lo hacen los adolescentes a esa edad y les digo: Si seguís ignorando mis indicaciones vais a suspender todos".

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero... ¡Siri! #VegaReyEH pic.twitter.com/7xT6rUgYWv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 8, 2021

Otros actores de doblaje participaron en la sección de las hormigas fueron Luis Porcar, que pone la voz en castellano de Hugh Laurie en House, de Chuck Norris en Walker, Texas Ranger y de George Clooney en Urgencias; y María Blanco, la voz de Emilia Clarke -Daenerys Targaryen- en Juego de Tronos, entre otros trabajos.