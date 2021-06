Lees la carta que Oriol Junqueras ha publicado en algunos medios y te sorprendes de cómo algunos se sorprenden. Es decir, la carta de Junqueras está tan llena de sentido común que solo el fanatismo puede evitar que la compartas en su mayor parte.

Para hacerlo corto y para que nos entendamos, Junqueras dice que la estrategia se tiene que adaptar a las circunstancias para ser ganadora. También dice que lo que se hizo en otoño de 2017 significó que una parte significativa de la sociedad catalana no lo considerase legítimo, y que la vía adecuada para conseguir la independencia es la vía escocesa, que no contempla la unilateralidad. Así mismo, considera que los indultos, sin ser la solución, “pueden aliviar el dolor de la represión y el sufrimiento de la sociedad catalana”.

Si alguien piensa que con los indultos se acaba el conflicto político que hay entre Cataluña y España, se equivoca y mucho

ERC, con Oriol Junqueras y Marta Rovira al frente, llevan mucho tiempo explicando que, de lo vivido en 2017, se aprende que es necesario cambiar de estrategia para conseguir la independencia de Cataluña. Su hoja de ruta, por decirlo de esta manera, es el libro conjunto “Tornarem a vèncer (I com ho farem)”.

A pesar de los insultos de toda clase que reciben de los que continúan instalados en confrontaciones inútiles, ERC ganó el 14-F el plebiscito que le planteó la candidata de Puigdemont a la presidencia de la Generalitat. Y hoy, ERC, vuelve a tener un presidente de la Generalitat desde la Segunda República, Pere Aragonès.

Cataluña tiene muchos problemas encima de la mesa, y es menester que haya un gobierno que gobierne, como parece, de momento, que hace el actual; pero si alguien piensa que con los indultos se acaba el conflicto político que hay entre Cataluña y España, se equivoca y mucho.

Política es pacto. Y pactar es ceder. Pero no nos engañemos: los pactos duraderos son los que se alcanzan cuando todos ceden. Cuando no es así, no son pactos, son trágalas, y los trágalas son pan para hoy y hambre para mañana.