PP, Ciudadanos Foro y Podemos defenderán en la Junta paralizar el proyecto de la ITV en Granda

Así lo han hecho durante una rueda de prensa conjunta de los cuatro grupos parlamentarios firmantes de la iniciativa, en la parroquia de Granda, donde se prevé su instalación.

El portavoz parlamentario del PP asturiano, Pablo González, ha incidido, en este sentido, en que cada vez tiene menos sentido que el Principado defienda la instalación de la ITV en un entorno rural, donde los accesos son caminos rurales.

Ha criticado, además, que se ha impulsado este proyecto "sin ningún respaldo político y con la opinión contraria de los vecinos de Granda y del Ayuntamiento de Gijón".

ITV 'LIGHT'

Por su parte, el secretario general y portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha exigido una vez más al Gobierno del Principado, y en concreto al consejero de Industria, que paralice de manera definitiva la construcción de una estación ITV en Granda.

"Resulta evidente la necesidad de poner en funcionamiento nuevas instalaciones de ITV dada la saturación que se vive en la realización de inspecciones, pero es indiscutible que los terrenos de Granda donde se plantea construir esta estación no son los adecuados, generándose problemas de conectividad y medioambientales", ha apuntado.

A esto ha añadido que la estación de ITV de Granda sería un caso "único", siendo la única de toda España cuyo acceso se realiza por caminos vecinales y no a través de conexiones que garanticen la agilidad y la rapidez en el acceso, según Pumares.

"Según la normativa vigente, cualquier estación ITV 'estará situada en lugares de fácil acceso y en los que el flujo de vehículos a la estación no provoque conflictos de tránsito en la zona', pero ninguno de los tres caminos que dan acceso a la finca donde se pretende instalar la ITV cumplen ni la normativa estatal (6m de ancho) ni la local (entre 5,5 y 6 m de ancho), habiendo en los tres caminos anchuras inferiores a los 4,5 metros", ha añadido.

Asimismo, dada la situación de saturación que viven las inspecciones técnicas de vehículos, "no tiene ningún sentido que se vaya a realizar una inversión como esta en unos terrenos claramente inapropiados para ello, planteando una estación de ITV 'light' que no va a lograr disminuir el problema de colapso actualmente existente", ha remarcado.

SIN ESCUCHAR A LOS VECINOS

Por parte de Podemos Asturies, su secretario general y portavoz parlamentario, Daniel Ripa, ha defendido esta iniciativa parlamentaria cuando ya no hay argumentos ni se escucha a los vecinos.

Ha insistido en que el instalar una ITV en Granda perjudicará a los vecinos, ya no solo por ruidos, sino porque incrementará el riesgo de seguridad vial.

"Es inaceptable", ha sostenido, a lo que ha señalado que este próximo jueves saldrá adelante la iniciativa parlamentaria para paralizar este proyecto.

Ha afeado, asimismo, que Principado y Ayuntamiento estén con respecto a este asunto "echándose los trastos", mientras están "pagando" los vecinos las consecuencias.

Para Ripa, la solución es que en Granda no vaya a haber una ITV que, además, según él, no tiene no solo apoyo popular sino que tampoco obedece al sentido común.

En el caso de Ciudadanos, el diputado de Ciudadanos en la Junta General del Principado, Sergio García, ha mostrado su apoyo a esta iniciativa, al considerar que si bien se necesita una ITV más en la ciudad, no en esta zona.