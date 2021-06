La Biblioteca Valenciana anima a la lectura infantil i juvenil en Jaleo21

Aquesta trobada serveix de formació per a docents, professionals de biblioteques i del món del llibre o persones que es dediquen a la mediació cultural o amb la infància. Encara que enguany és impossible comptar amb assistents o ponents internacionals, Jaleo21 tindrà una modalitat virtual per a totes les persones que segueixen les jornades des de l'altre costat de l'Atlàntic.

La combinació de les reflexions teòriques amb les experiències pràctiques és el fil argumental d'aquestes jornades dirigides per Mar Benegas i Jesús Ge, poetes i especialistes en literatura infantil i juvenil, avança Cultura de la Generalitat.

Jaleo21 comptarà amb la presència de ponents experts en les matèries i grans noms del món de les lletres i la promoció de l'art i la lectura, com Carlos García Gual (Premi Nacional de Traducció i acadèmic de la RAE), els Titiriteros de Binéfar (Premi Nacional de Teatre per a la Infància), Rosa Piquín, Elisa Martín, Javier Abad i Ángeles Ruiz de Velasco, Juan Carlos Toste, Jesús Arana, Lola Fernández de Sevilla i Mar Benegas. Hi haurà tallers pràctics impartits pels ponents i uns altres en valencià a càrrec de Clara Berenguer, Miquel Puig i Dani Miquel.

Tots compartiran espai amb docents i mediadors de lectura per a analitzar experiències d'animació lectora que es duen a terme o s'han realitzat a Espanya. Una altra de les activitats és la VII Jam Poètica Infantil, un recital de poesia infantil "únic en el món" que comparteixen xiquets i adults en la vesprada del dijous 15, amb inscripció oberta en la web.

Les jornades estan impulsades per El Sitio de las Palabras, coorganitzades per la Conselleria de Cultura i l'Ajuntament de València. Compten amb la col·laboració del CEFIRE de Plurilingüisme i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana.