Ayuso asegura que las medidas de Sanidad fueron "totalitarias" y lamenta que no se llegara a "algún consenso"

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que las medidas impuestas por Sanidad a la hostelería y al ocio nocturno fueron "totalitarias", y ha lamentado que con este Gobierno es muy complicado llegar a "algún consenso".

En una entrevista en Onda Cero, Ayuso ha indicado que estas medida han generado "una situación sobrevenida que no hemos provocado nosotros y que ojalá no se hubiera producido nunca", y ha reiterado que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no puede "imponer con rodillo" las medidas para frenar al coronavirus, y espera que se pueda alcanzar un consenso entre todos tras la decisión de suspenderlas por parte de la Audiencia Nacional.

Este Tribunal admitió este lunes el recurso de la Comunidad de Madrid contra las restricciones al ocio nocturno y a la hostelería y concedió las medidas cautelarísimas, que suponen la suspensión de la aplicación de estas de inmediato y hasta que se dicte resolución sobre el recurso.

La dirigente madrileña ha indicado que estas medidas crean "un sinsentido normativo" porque España se encuentra "en un momento de mejora epidemiológica".

Para Ayuso, es "preocupante" esta forma de "imponer una serie de medidas y utilizar un Consejo Interterritorial, con una supuesta unanimidad, que no había" porque las autonomías que votaron en contra representan "a 30 millones de españoles" no pintaban "nada".

"Ojalá se llegará a algún consenso, pero esto no se trata de cerrar la hostelería y arruinar a restaurantes, bares u organización de grandes eventos. Que sean medidas que no supongan un retroceso en un momento, precisamente, en el que virus está a la baja", ha señalado.

Por su parte, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este martes que "no tiene sentido" la prohibición que pretende el Ministerio de Sanidad en el interior de bares y restaurantes, una medida que "no se llevó a cabo con una incidencia superior"

Almeida ha señalado que el Gobierno central "no puede aparecer y desaparecer en función de cómo va la pandemia", pues entiende que "aparece para tratar de imponer criterios a las comunidades autónomas que tienen mejor conocimiento que el Ministerio".

A su vez, Hostelería de Madrid, asociación que agrupa a las empresas de hostelería de la región, se ha mostrado "muy satisfecha" de la decisión de la Audiencia Nacional sobre las medidas cautelares ya que, según ellos, son "muy restrictivas" y abocarían al cierre a 8.000 locales de la región.

Nuevo documento de Sanidad

Además, la presidenta en funciones ve con buenos ojos que Sanidad esté preparando un nuevo documento para modificar alguna de esas restricciones que entraron en vigor el sábado pasado.

Ayuso espera que en este nuevo escrito se alcancen acuerdos entre los diferentes gobiernos territoriales, pero se muestra firme: "Si para alcanzar acuerdos tengo que atacar a la hostelería y a la iniciativa privada, no endureceré ninguna medida de las vigentes", ha sostenido.