Cvirus.- La Comunitat Valenciana baixa als 167 nous contagis i notifica un mort

A més, un total de 2.060.918 persones compten ja amb una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana, mentre que amb la pauta completa d'immunització -dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la dosi única de Janssen- hi ha 1.110.537 persones, 136.552 a Castelló, 403.883 a Alacant i 570.102 a València.

D'aquesta manera, la xifra total de positius en 395.928 persones. Per províncies, 26 a Castelló (41.126 en total); 71 a Alacant (148.250 en total); i 70 a València, (206.551 en total); el total de casos no assignats es manté en un.

D'altra banda, s'ha registrat una defunció per coronavirus amb data de defunció en els últims 7 dies, per la qual cosa el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 7.442: 805 en la província de Castelló, 2.841 en la d'Alacant i 3.796 en la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 143 persones ingressades i 28 llits UCI ocupats: 26 en la província de Castelló, 6 pacients en UCI; 34 en la província d'Alacant, 7 d'ells en l'UCI; i 83 en la província de València, 15 d'ells en UCI.

A més, des de l'última actualització s'han registrat 182 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 398.000 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia.

Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 41.604 a Castelló, 148.553 a Alacant i 207.786 a València. El total d'altes no assignades es manté en 57. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 1.953 casos actius, la qual cosa suposa un 0,48% del total de positius.