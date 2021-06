Les treballadores de centres dona 24H es formen per a intervenir amb dones en situació de prostitució

El programa està destinat a tot el personal dels centres dona 24 hores de la Generalitat, un servici que presta l'empresa EULEN servicis sociosanitaris. Es calcula que participaran més de cent treballadores fins al 18 de juny, quan està previst que finalitze.

Aquest curs s'imparteix a través de l'aula virtual de la fundació, en col·laboració amb l'institut EULEN de formació, i està dividit en blocs temàtics que analitzen des dels contextos actuals fins als recursos i models d'atenció a les dones que es troben en aquestes situacions.

Des d'Amaranta ressalten la importància d'aquest tipus d'accions formatives, ja que els centres dona 24 hores ofereixen atenció directa gratuïta en l'àmbit social i jurídic a dones que han sigut víctimes de maltractaments, agressions sexuals, abusos o assetjament laboral.

Es tracta d'una organització privada, sense ànim de lucre, creada per les Religioss Adoratrices per a cohesionar la seua acció social. L'objectiu és afavorir la integració personal i incorporació social de dones i adolescents afectades per la prostitució i altres situacions d'exclusió. Així, tracta d'incrementar una consciència de la dignitat d'aquestes dones i posar fi a la seua discriminació a través del seu apoderament.