Un acuerdo verbal, un candidato vetado y dos fugas en Ciudadanos: así ha saltado por los aires el gobierno de Granada

El Ayuntamiento de Granada acaba de saltar por los aires. Ciudadanos ha visto cómo el PP, su socio de coalición, ha dejado el gobierno local. Pese a lograr solo 4 ediles en las elecciones de 2019 de los 27 posibles, la formación naranja, con Luis Salvador a la cabeza, consiguió la Alcaldía gracias a un acuerdo con los populares, que aceptaron ser su socio de gobierno aun teniendo casi el doble de ediles (7) y el apoyo de Vox, que sumó sus tres concejales. Con 10, el PSOE, primera fuerza local, no sumaba mayoría con los tres de Adelante Andalucía.

La ruptura de este martes viene provocada porque, justo dos años después de la cita electoral, los populares aseguran que el acuerdo de Gobierno fue de una legislatura de 2+2, es decir, dos años de gobierno para los naranjas y otros dos para el PP; mientras que Ciudadanos sostiene que fue de cuatro años para su formación.

Lo cierto es que la negociación la llevaron a cabo hace dos años a nivel nacional entre el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el entonces secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, ahora en las filas populares. Él mismo defendió entonces lo que ahora defiende su expartido, que el acuerdo que firmaron las dos formaciones hablaba de un mandato de cuatro años. Con sus cuatro concejales, Ciudadanos podía elegir sumar con PP y Vox o con PSOE y Adelante Andalucía.

A nivel nacional se firmaron 4 años, a nivel local se habló de 2+2

Sin embargo, en Granada, desde el PP afirman que la fórmula de 2+2 se acordó a nivel local y solo verbalmente. Según las fuentes consultadas, el PP no podía ostentar la alcaldía pese a tener más concejales por el veto a su entonces candidato, Sebastián Pérez, quien fue presidente del PP de Granada durante 16 años. De esta forma, el candidato popular, que no gozaba de buena sintonía con el PP nacional, se vio obligado a aceptar ser teniente de alcalde y dejar el consistorio en manos de Salvador.

De hecho, durante su toma de posesión, el entonces portavoz del PP le deseaba "suerte" para los próximos "cuatro años", un hecho que los populares explican por el veto a su candidato que les impedía gobernar.

Hace solo unos meses, en noviembre de 2020, Pérez dejó su cargo en el Ayuntamiento, aunque decidió mantener su acta del PP defendiendo en todo momento la fórmula de 2+2 al cumplir los dos años de legislatura.

Ese momento ha llegado. El pasado 26 de mayo, Sebastián Pérez abandonó el PP quedándose como concejal no adscrito tras 35 años de militancia y amenazó a su exsocio de gobierno con una moción de censura si no permitía alternar la alcaldía. Con su salida, el PP entiende que ya no hay veto hacia su persona y comparten que la Alcaldía debe cambiar de color, algo que el actual partido de gobierno rechaza. La negativa de Luis Salvador a desprenderse del bastón de mando ha llevado a la ruptura con el grupo popular y a la salida de dos de los cuatro concejales con los que contaba Ciudadanos, que se queda gobernando con solo dos de los 27 ediles que forman la cámara local.

Luis Salvador, "en la trinchera"

"Ayer volvimos a reunirnos con él (Salvador) y nos dejó muy claro que no se va, que se queda en la trinchera, que no quiere un acuerdo con el PP", aseguraba en rueda de prensa el líder de los populares granadinos, Francisco Rodríguez, quien sostenía que el "nuevo escenario" obliga a su partido a marcar una nueva hoja de ruta.

Tanto el PP -avalado por el partido nacional y regional según las fuentes consultadas- como el PSOE exigen que el alcalde convoque un pleno de investidura que decida un nuevo gobierno. Según el presidente popular, este escenario ha sufrido un cambio "total" que ha relacionado no solo con la salida del partido de Pérez sino también de la que considera "ruptura" que existe dentro del propio grupo municipal de Ciudadanos, cuyo portavoz, Manuel Olivares, tiene "un discurso" y el regidor otro distinto.

De cara a un pleno de investidura habría que lograr un regidor con un candidato del PP o llevar a la alcaldía "al peor PSOE de la historia" con Francisco Cuenca, según Rodríguez, quien todavía no ha contactado con Sebastián Pérez, al que ha considerado un "hombre íntegro del PP" que "jamás permitiría un alcalde de izquierdas".

También CC OO ha pedido su dimisión por haber "perdido el sentido de la realidad". Sin embargo, el todavía alcalde, Luis Salvador, anunció este martes en rueda de prensa que se mantendrá en el cargo y buscará nuevos escenarios pese a la falta de apoyos. Además, lamentó la "dejación de funciones" de los concejales que han dejado sus competencias y pidió al PP que vuelva al gobierno que ha abandonado.

Sin repercusión en el gobierno andaluz

Este episodio, que se produce poco después de la ruptura de ambos partidos en la Región de Murcia, no parece que vaya a tener consecuencias a nivel autonómico, donde ambos partidos presumen de tener un Gobierno estable y que agotará la legislatura.

Así lo han reiterado también a nivel nacional. Cuca Gamarra (PP) y Edmundo Bal (Cs) han situado este problema en el ámbito estrictamente local. El portavoz naranja aprovechó este martes para pedir que "nadie esté tentado de utilizar tránsfugas" para cambiar el color del gobierno local.