Trucos para preparar tu cesta de rebajas en Zara y otras aplicaciones de Inditex

Las rebajas de verano están a la vuelta de la esquina, más aún este año, cuando Zara y el resto de tiendas del grupo Inditex ya han anunciado que comenzarán los descuentos el miércoles 23 de junio en las web de compra online y el 24 de junio en las tiendas físicas.

Así, ya son muchos los que están preparados para hacerse con las prendas y accesorios que más les gusten, sobre todo, de forma online, donde muchos productos rebajados se agotan en pocas horas.

Por ello, se pueden seguir una serie de trucos y recomendaciones para conseguir ser el más rápido y adquirir los chollos y las prendas más deseadas a un precio mucho más barato en las tiendas de Zara, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho y Uterqüe.

Prepárate antes de que empiecen las rebajas de Zara

Dejarlo todo para última hora es una costumbre muy arraigada, pero lo cierto es que si se quieren conseguir las mejores oportunidades de las tiendas de Inditex lo mejor es optar por prepararse antes de que comiencen las rebajas, de tal modo que se tengan todos los productos fichados antes del día 23 de junio.

El truco perfecto es descargar la aplicación de Zara, buscar los productos deseados en la aplicación, seleccionar el color y la talla deseados y añadir el producto a la cesta, a la espera de que comiencen las rebajas y aparezcan como rebajados. De este modo, solo será necesario efectuar el pago dicho día. Rápido y sencillo.

Hay que saber que este truco de meter las prendas y accesorios en la cesta virtual no significa que se vayan a reservar las prendas. Si se tarda mucho en hacer la compra, otras personas pueden adquirir esos productos y, después, que aparezcan como agotados, aunque se hayan metido en el carrito. Sin embargo, es buen truco para ir mucho más rápido ese día.

Del mismo modo, en la aplicación de Zara y el resto de tiendas de Inditex se pueden ver los productos deseados y marcarlos con la etiqueta de favoritos para guardarlos y, de este modo, cuando llegue el día de rebajas no tener que estar buscándolos por toda la aplicación para ver si tienen o no descuento.

Otro truco que muy pocos conocen para cuando ya han empezado las rebajas es que, para conseguir encontrar rápidamente los productos en la web, lo mejor es usar el buscador, ya que la web no muestra los resultados de rebajas ordenados por prendas de forma ordenada como cuando no hay rebajas. Así, introduciendo la descripción del producto en el buscador, usando las palabras clave, es mucho más fácil.

En caso de llegar al día de rebajas sin tener claro y ver en la aplicación prendas que quieres comprar, pero de las que no sabes qué talla elegir, no tengas dudas: pide las dos tallas que creas y, cuando te llegue el pedido, pruébatelas en casa tranquilamente y devuelve aquella que no te valga. Las devoluciones son gratuitas y se pueden hacer en tienda física.