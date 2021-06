Jiménez, Premi Jaume I a l'Emprenedor, defèn "connectar allò local i global" per a aconseguir empreses "transformadores"

Així ho ha assenyalat el president, fundador i CEO de Congelados de Navarra SAU, en declaracions a Europa Press després de conéixer que se li ha concedit el prestigiós guardó.

El jurat ha valorat, entre altres qüestions, la seua trajectòria empresarial, que "va començar en una multinacional per a llançar-se a crear la seua pròpia empresa de producció de verdures congelades amb l'objectiu clar que el seu treball li fera feliç i poder estar a Navarra, la seua terra".

Jiménez ha expressat la seua satisfacció i convenciment que la distinció reconeix la decisió que va prendre en el seu moment, "sense més pretensió", afirma, que estar en la seua terra i prop de la seua família poder guanyar-se la vida. També ho interpreta com un recolzament a la tasca que realitza tot el seu equip i a la seua família.

En l'actualitat, exporta productes a prop de 90 països de tot el món i està feliç que les seues iniciatives siguen "transformadores de les zones en les quals s'instal·len", canviant l'agricultura, els servicis o l'ocupació d'eixes àrees. "Estem fent globals productes locals, traslladant la producció local a restaurants de Nova York o l'Índia", ha postil·lat.

"COSES IMPREVISIBLES"

Respecte a l'impacte de la crisi Covid en l'emprenedoria, Jiménez ha considerat que per a alguns serà "un esperó", encara que "hi ha gent que es quedarà pel camí i això és molt tràgic". En la seua opinió, l'ensenyament que s'extrau de la pandèmia per al futur és el següent: "Estigueu atents perquè poden passar coses imprevisibles".

Benito Jiménez és enginyer agrònom, MBA del IESE i president de Congelados de Navarra, una de les companyies líders d'Europa en la fabricació de verdures congelades. Actualment, disposa de cinc plantes de producció a Espanya i una a Alemanya, que a més compta amb delegacions comercials al Regne Unit i els Estats Units.

El seu ritme de creixement ha sigut constant i li ha portat a tancar en 2020 amb una facturació de 225 milions euros i una producció de 240K tones de verdures distribuïdes per tot el món (exporta més del 60% de la seua producció). Ocupa de manera directa a 757 persones i més de 2.000 ocupacions indirectes.