Ayuntamiento de Benalmádena reduce carriles al tráfico en avenida Antonio Machado como prueba piloto

En concreto, se trata de una actuación que surge de las conclusiones de un estudio previo de movilidad y que persigue aumentar el espacio disponible para el peatón y el uso de medios de transporte no contaminantes, "con el objetivo final de convertir la avenida en un gran bulevar para el disfrute de vecinos y visitantes, apostando por una movilidad más sostenible".

Para ello, dicho estudio recomendaba la reducción de carriles en la avenida Antonio Machado, y realizar una prueba piloto durante un plazo de un año para recabar la medición de datos que avale el acierto de la medida.

Han detallado desde el Ayuntamiento en un comunicado que únicamente se realizarán obras de pintada y ninguna actuación de obra civil, por tratarse de una actuación de prueba, que precisa recabar datos sobre su funcionamiento y viabilidad antes de proceder a los trabajos de adecuación definitivos.

La reducción de carriles consistirá en habilitar un carril bus y otro para el tráfico en dirección hacia Fuengirola, y un solo carril para el tráfico rodado en sentido Málaga. El tramo de la avenida Antonio Machado en el que se realizará dicha actuación es el situado entre el hotel Sunset Beach y la plaza Solymar.

La reducción de carriles propiciará ganar más espacio para el peatón, facilitando la creación de una zona menos transitada por vehículos y más agradable para el paseo, además de la disponibilidad de nuevas plazas de aparcamiento.

Actualmente se está actuando en el primer tramo, que media entre el hotel Sunset Beach y Los Maites. Los tramos posteriores serían Los Maites-Rotonda de Los Molinillos, Rotonda de Los Molinillos-confluencia con avenida Telefónica y Avenida telefónica-Plaza Solymar.

Los trabajos no serán escalonados, sino que se desarrollarán de forma correlativa en las fases antes referidas. En cada tramo primero se procederá a borrar la pintura existente, luego se pintarán las nuevas marcas viales, y posteriormente se instalarán los nuevos hitos y señalización.

Por parte del Ayuntamiento se pide a los vecinos paciencia y disculpas por las retenciones e inconvenientes de estas primeras jornadas del proceso. Actualmente se está abordando el estudio de los diversos semáforos de la avenida para determinar la frecuencia y alternancia más adecuada conforme a la nueva organización del tráfico. Un proceso largo y complejo, pasado el cual la circulación fluirá con mayor rapidez y eficiencia.

Desde la Administración local se insiste en que se trata "de una actuación que busca la mejora de la calidad de vida en el municipio, y la progresiva implantación de una movilidad más sostenible, en la que el peatón pase a ser el protagonista".

"Avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible pasa forzosamente por aminorar la presencia del tráfico rodado en las avenidas más comerciales y de uso ciudadano. Y la conversión de la avenida Antonio Machado en un bulevar, con carriles para vehículos no contaminantes, requiere esta reorganización del tráfico en la vía, tal y como avala el estudio previo", han detallado.

Por último, han precisado que "aunque el estudio de movilidad avala el éxito de la medida, si tras esta prueba piloto los resultados obtenidos no son los deseados, o el cambio no resulta viable, se procederá a restaurar la organización previa del tráfico en la avenida, sin mayores costes pues el cambio se propiciará sólo a través del repintado de la señalización y marcas viales, y no a través de obra civil".