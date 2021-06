Cvirus.- Més de 12.700 persones es descarreguen el Certificat Covid Digital en les primeres 24 hores de servici

Sobre aquest tema, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha assenyalat que la Comunitat Valenciana ha sigut una de les primeres autonomies espanyoles que ha posat a la disposició de la ciutadania "aquesta ferramenta que permetrà el desplaçament entre països de la Unió Europea amb més garanties mentre dure la pandèmia".

Barceló ha explicat que el Certificat Covid Digital facilita la circulació, però" no és imprescindible per a viatjar". En eixe sentit, ha assenyalat que les persones que estan pendents de vacunació i necessiten o vullguen desplaçar-se "poden seguir exercint el seu dret a la lliure circulació per Europa complint sempre amb les proves diagnòstiques i indicacions del país receptor".

Els certificats s'emeten de forma gratuïta en versió electrònica o en paper, sota petició del ciutadà amb la seua targeta SIP. Es pot sol·licitar a partir del portal de coronavirus, l'App GVA+ Salut o el portal del pacient. Tots ells compleixen amb els criteris de seguretat requerits per l'Agència Espanyola de Protecció de dades.

A més, es contempla la possibilitat d'obtenció de certificat presencial a través de la sol·licitud de cita en les agendes de mostrador del centre de salut.