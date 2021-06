Cvirus.- Un brot en un centre socioeducatiu d'Alacant afecta a onze joves i tres treballadores, segons CCOO

El centre compta amb una plantilla de més de 135 treballadors que atenen a 50 joves. Fins al moment, han donat positiu per coronavirus onze joves i tres treballadores, per la qual cosa les autoritats sanitàries han decidit realitzar un "garbellat massiu" en la instal·lació, que es troba confinada amb suspensió cautelar de visites i de qualsevol tipus d'eixides, excepte causa de força major.

Segons CCOO, és el tercer brot que es produeix en "breu espai de temps", per la qual cosa ha transcendit el "gran malestar" de la plantilla, que denuncia que "la majoria" segueix sense vacunar-se de la primera dosi.

"L'administració no dona una resposta satisfactòria i aconsella esperar al fet que els toque per la franja edat. Els treballadors no volen esperar més perquè segueixen els brots i segueixen sumant-se els casos de positius", denuncia el col·lectiu.

Per açò, sol·licita a l'administració que "actue amb celeritat" a causa que els treballadors d'aquest tipus de recursos tracten amb joves vulnerables "que fa mesos que havien d'haver sigut vacunats segons els protocols sanitaris de la Comunitat Valenciana".

"Necessitem una resposta urgent ja que els treballadors volen iniciar les mobilitzacions per aquesta injusta situació que posa en perill la salut dels menors i els treballadors", conclou.