Fiscalia manté les penes per als pares dels xiquets assassinats a Godella: 50 anys per a ell i internament a ella

El fiscal encarregat d'aquesta causa ha elevat així a definitives el seu escrit de qualificació provisional en una de les últimes sessions del juí que s'està celebrant davant un jurat popular en l'Audiència de València.

En concret, el ministeri públic demana 50 anys de presó per a Gabriel per dos delictes d'assassinat amb la circumstància agreujant de parentiu, mentre que per a la dona, María, sol·licita una mesura d'internament mèdic en apreciar l'eximent completa d'anomalia psíquica.

Fiscalia els sol·licita, a més, en matèria de responsabilitat civil, el pagament d'una indemnització per als avis paterns i materns de 300.000 euros pels danys morals ocasionats.

La resta de les parts tampoc han modificat els seus escrits inicials. Així, els advocats dels acusats han sol·licitat l'absolució per als seus representats al no considerar-los responsables de les morts a colps dels xiquets. El pare, Gabriel, culpa a la seua dona, mentre que aquesta al·lega un brot psicòtic i només reconeix que els va enterrar.

Els acusats eren parella de fet des de 2011 i, després de viure en diversos llocs d'Europa i Espanya, entorn dels mesos de febrer-març de 2017 es van instal·lar en una casa de camp de Godella que van ocupar il·legalment i van arreglar per a fer-la habitable, tal com manté el fiscal.

La vivenda estava situada en una parcel·la envoltada de terrenys de cultiu amb un xicotet jardí i una piscina. Els acusats van tindre dos fills en aquest temps, en 2015 i 2018.

La parella compartia creences místiques-religioses i, així, creien en la regressió, en la purificació de les ànimes mitjançant banys d'aigua i en el renaixement de les ànimes després de la mort dels cossos. Aquestes creences, inicialment professades per l'home, van anar a poc a poc assumides per la seua parella després de la constant reiteració d'ell -sempre segons el mateix relat del ministeri públic-.

Tots dos acusats tenien i compartien així mateix les idees consistents en l'existència d'una secta que els perseguia i assetjava, que abusava sexualment del seu fill i que tenia la intenció de segrestar-los.

Consideraven que la secta estava integrada per diferents persones, fins i tot pels familiars i amics de la dona. Fins a tal extrem estaven convençuts d'açò que durant les nits estaven en vigília per a evitar ser atacats per membres de la secta i que els seus fills foren segrestats.

Durant els mesos inicials de 2019, eixes creences i idees dels acusats es van veure incrementades fonamentalment per dos esdeveniments: el fet que hagueren sigut denunciats per l'ocupació il·legal de la vivenda que habitaven; i perquè la mare d'ella, veient l'actitud, l'estat i la conducta dels acusats, estava contínuament pendent d'ells per por de que els passara alguna cosa als seus néts.

D'aquesta manera, els acusats, impulsats per les seues creences i idees, van prendre la determinació que l'única forma de protegir als seus fills del setge del que eren objecte era, previ un bany purificador de les seues ànimes, acabar amb les seues vides i enviar-los al més enllà perquè posteriorment pogueren reviure.

Així, entre les 22 hores del 13 es març de 2019 i les 4 hores de l'endemà, els acusats, actuant de comú acord, primer van banyar en la piscina de la casa als menors per a purificar-los i posteriorment els van propinar multitud de violents colps, fonamentalment en la zona del cap, bé amb un objecte contundent o bé contra el terra.

Com a conseqüència de l'agressió, els xiquets van patir sengles traumatismes cranioencefàlics, amb múltiples fractures cranials i lesions encefàliques que els van provocar la mort. Després d'açò, van enterrar els cossos sense vida en diferents llocs de la parcel·la on se situava la vivenda.

ELS FORENSES

En la sessió del juí de hui han declarat davant el tribunal els forenses que han examinat a la parella. Respecte a Gabriel han descartat alguna malaltia mental i han explicat que pot prestar un testimoniatge "tant verdader com a fals" dels fets: "Ni al·lucinacions ni idees delirants", han conclòs.

Els experts que també han examinat a l'acusada han manifestat que pateix esquizofrènia paranoide, que la droga i la seua parella li afectaven al seu estat de salut i que sempre ha mantingut un relat coherent del que va ocórrer la nit en la qual van morir els menors.