La Generalitat i FVMP firmen un conveni per a crear oficines d'atenció a les víctimes del franquisme

La consellera ha subratllat la importància de realitzar aquesta tasca conjunta en matèria de memòria democràtica, una tasca "molt necessària en la qual és fonamental la col·laboració de totes les administracions i de les entitats locals". "Amb aquest conveni seguim avançant en memòria democràtica, en qüestions tan importants com les oficines d'atenció a les víctimes del franquisme", ha asseverat.

Per la seua banda, el president de la FVMP, Rubén Alfaro, ha ressaltat la importància d'aquesta col·laboració que ha qualificat de "àrdua i constant" perquè les entitats locals "puguen seguir aprofundint en investigació i en pedagogia per a no oblidar el que va ocórrer en tots aquells anys de foscor".

La Generalitat destina un total de 40.000 euros a la FVMP per a desenvolupar aquest conveni a través d'accions de formació, investigació, difusió i divulgació, a més d'aquelles relacionades amb l'assessorament i acompanyament a les víctimes i els seus familiars.

Entre les accions previstes en el conveni, es desenvoluparà l'acompanyament i assessorament a les víctimes i als seus familiars en l'exercici dels seus drets en matèria de memòria democràtica, especialment, amb les tasques de cerca i localització de les persones desaparegudes.

En aquest sentit, s'impulsarà la creació d'oficines de víctimes de la Guerra Civil, la Dictadura i durant la Transició en els grans municipis i en aquells altres municipis o comarques que es presumisca que puguen incorporar una major demanda d'informació, assessorament i ajuda, així com l'elaboració, en col·laboració amb la Conselleria de Qualitat Democràtica, d'un protocol d'atenció a les víctimes.

FORMACIÓ, INVESTIGACIÓ I DIVULGACIÓ

Al seu torn, la col·laboració subscrita inclou activitats que abasten el disseny i gestió de cursos de formació contínua per a empleats públics de l'Administració Local, relatius a la Llei 14/2017 de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, amb mòduls referits al dret de les víctimes, la retirada de vestigis, protecció patrimonial i coneixement públic dels llocs i itineraris de la memòria i règim sancionador.

També preveu trobades de la Xarxa de Memòria de Municipis per al valor de la memòria històrica, a més de l'establiment d'un calendari d'intercanvi d'experiències entre la Xarxa Memòria i grups memorialistes de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de compartir les bones pràctiques memorialistes.

Així mateix, contempla activitats com l'estudi i investigació de llocs i itineraris de la memòria, amb una finalitat didàctica i turística, en relació amb la defensa de la Batalla de Levante i la Línia XYZ, detalla l'administració autonòmica en un comunicat.

A més, es realitzarà l'estudi i investigació de llocs de la memòria de la Comunitat Valenciana; el foment de l'elaboració pels ajuntaments i diputacions d'un cens documental digitalitzat de documents vinculats amb la memòria democràtica del període 1936-1940; així com l'elaboració d'una recopilació dels informes, estudis i treballs realitzats des de les entitats locals i provincials sobre les víctimes de la Guerra Civil, la dictadura franquista i la transició.

De la mateixa manera, existeixen activitats de difusió i divulgació com el manteniment en la web corporativa d'un apartat propi relatiu a la memòria històrica, així com la difusió d'investigacions i innovacions tecnològiques relacionades amb la memòria democràtica entre membres de la Xarxa de Memòria i grups memorialistes de la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, s'organitzaran i gestionaran exposicions itinerants en els municipis en relació amb la memòria democràtica, a proposta de la Conselleria de Qualitat Democràtica; l'organització i difusió d'activitats, locals, comarcals o autonòmiques, en record i homenatge de les víctimes de la Guerra Civil, la Dictadura i la Transició, i l'elaboració d'una guia didàctica sobre el règim de protecció urbanística i patrimonial del patrimoni de la República i la Guerra Civil i dels llocs i itineraris de la memòria.