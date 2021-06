Nuria Oliver, Jaume I de Noves Tecnologies, crida a "aprofitar" la intel·ligència artificial per als "grans reptes"

Així s'ha pronunciat, en declaracions a Europa Press, després de conéixer que se li ha concedit el prestigiós premi. L'alacantina és cofundadora i vicepresidenta del Laboratori Europeu d'Aprenentatge i Sistemes Intel·ligents (ELLIS) i ha realitzat contribucions científiques fonamentals en mètodes d'Intel·ligència Artificial (IA) per a modelar el comportament humà a partir de dades. En la pandèmia de coronavirus, lidera un grup expert en models epidemiològics computacionals de gran precisió per a recomanar intervencions que continguen la propagació del virus.

Oliver s'ha mostrat "molt il·lusionada" i "molt agraïda" per la decisió del jurat. "És un honor per a mi formar part d'aquest grup tan distingit d'investigadors i innovadors que han rebut el guardó".

Ha explicat que el seu principal objectiu en la seua tasca investigadora al llarg de tota la seua carrera és "com desenvolupar sistemes intel·ligents per a ajudar-nos a les persones, a nivell individual o col·lectiu". En eixe sentit, ha desenvolupat "tot tipus de projectes", entre ells "un dels primers sistemes en el món per a reconéixer expressions facials" i un cotxe intel·ligent que prediu la següent maniobra d'un conductor.

A més, ha indicat que des de 2018 ha treballat en un "àrea addicional" en la qual explora "com aprofitar la gran quantitat de dades que hi ha, usant tecnologies de la IA, per a tindre un impacte social positiu a gran escala, ajudar a abordar alguns dels grans reptes", com a iniciatives per a fomentar la inclusió financera en països en vies de desenvolupament, millorar la resposta davant desastres naturals, detectar els punts calents de crims en ciutats i lluitar contra les malalties infeccioses com el coronavirus.

MODELS PREDICTIUS CONTRA EL CORONAVIRUS

El seu treball en aquest últim punt com comissionada de la Generalitat per a la IA ha guanyat el desafiament 'Respuesta a la pandemia', organitzat per XPRIZE juntament amb Cognizant. La seua tasca de lluita contra el virus, ha detallat, "consisteix fonamentalment a coordinar i liderar més d'una vintena d'investigadors" que han estat dedicant-se a quatre grans àrees.

D'una banda, han analitzat "la mobilitat humana". "En una malaltia infecciosa que es transmet d'humà a humà, el virus no es converteix en pandèmia si ningú es mou, per açò ens confinen. Poder mesurar la mobilitat és molt valuós per a saber què mesures funcionen i predir millor com es pot propagar".

També s'han dedicat a elaborar models epidemiològics computacionals que permeten "predir quants casos pot haver-hi en el futur" i en diferents escenaris en els quals s'implementen mesures, així com models predictius sobre com avançarà la pressió hospitalària. Igualment, ha realitzat una gran enquesta ciutadana amb més de 600.000 respostes per a "entendre la percepció ciutadana" durant la pandèmia, un estudi que segueix obert a la participació, ha indicat.

"ESTÀ A TOT ARREU"

Sobre les diferents aplicacions d'aquestes tecnologies i com estan presents en la quotidianitat de les persones, Oliver ha assegurat que "la Intel·ligència Artificial la utilitzem tots els dies". "Si podem trobar informació en un buscador és gràcies a la IA, si parlem amb el nostre telèfon mòbil, amb Alexa, si ens recomanen una pel·lícula o música, són sistemes de IA. Quasi la pregunta és, on no està la IA?", ha ressaltat.

"La Intel·ligència Artificial -ha prosseguit- està en el cor del que es coneix com la quarta revolució industrial en la qual estem immersos ara, una unió íntima sense precedents del món real, fictici i digital. La IA ja està ací, està a tot arreu, i la clau és com podem aprofitar-la i fomentar la investigació en IA que tinga un impacte positiu, que ens ajude a abordar els grans reptes, com el canvi climàtic, les pandèmies, l'envelliment de la població... Eixe és el fil conductor de tota la meua trajectòria, desenvolupar nous sistemes que utilitzen la IA per a ajudar-nos, que milloren la nostra qualitat de vida i ens ajuden a prendre millors decisions".

Quant a si ha canviat la percepció de la ciutadania sobre la importància de la investigació arran de la pandèmia, Oliver ha afirmat que sí i ha assenyalat que, al seu juí, "la immensa majoria s'ha donat compte que no estaríem ací sense la ciència i la tecnologia, no haguérem pogut continuar treballant, aprenent, estar connectats amb els nostres sers estimats o estar entretinguts". "Tampoc tindríem vacuna", ha agregat.

"Sens dubte, si som capaços de superar aquesta pandèmia és gràcies a la ciència i la tecnologia, alguna cosa que difícilment ningú podria rebatre. Una de les conseqüències positives de la terrible pandèmia ha sigut posar en valor l'impacte de la ciència i la tecnologia en la societat", ha conclòs.