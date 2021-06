Comissió 9 d'Octubre demana entre 5 i 11 anys de presó per a 28 persones per danys i lesions en la manifestació de 2017

L'acusació particular que representa la Comissió 9 d'Octubre demana entre cinc i onze anys de presó per a 28 persones a les quals acusa de diversos delictes, com a desordes públics, amenaces, danys, vulneració del dret de manifestació, integració en grup criminal, odi, coaccions o lesions, en el transcurs dels incidents en la manifestació de 2017 convocada per aquesta entitat.