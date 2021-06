Licia Verde, Premi Jaume I d'Investigació Bàsica: "El diàleg entre ciència i societat ha d'estar sempre obert"

"És una conversa que sempre ha d'estar activa, perquè en el dia de hui ha sigut una emergència sanitària, el dia de demà qui sap".

Així ho ha asseverat la investigadora en declaracions a Europa Press després de conéixer que se li ha concedit el prestigiós guardó. El jurat de la 33 edició dels Premis Rei Jaume I ha decidit atorgar-li el premi perquè "els seus estudis en Astrofísica Teòrica aborden qüestions complexes com l'origen, la composició, l'estructura i l'evolució de l'Univers".

L'experta ha assenyalat que creu que la pandèmia ha contribuït al fet que la societat haja visualitzat l'esforç del col·lectiu científic, encara que ha reconegut que el diàleg entre la investigació, la societat i els polítics és "difícil perquè parlem llenguatges molt diferents en la manera d'entendre la prioritats".

En aquest sentit, ha subratllat la seua alegria i emoció per que es reconega la investigació bàsica, "sense la qual no hi ha investigació aplicada", ha fet notar.

No obstant açò, admet que el treball en camps que no tenen aplicacions directes a problemes de la vida de real és més difícil de comunicar. "I jo que el que faig és mirar al cel...", ha bromejat.

MÉS ENLLÀ DELS AVIONS

"És molt important que es reconega aquest esforç i que a açò vaja una part de la inversió i el temps", ha ressaltat Licia Verde, que recorda quan va començar el seu interés per l'Astrofísica: "Quan vaig començar a llegir em van regalar un llibre i aquest primer llibre era sobre el cel; parlava de tot: des del clima fins a les aus, passant pels avions i el que hi havia més enllà. Eixe últim capítol em va fascinar i des d'aleshores no he parat de preguntar-me que hi ha més enllà dels avions".

Licia Verde és astrofísica teòrica la investigació de la qual aborda qüestions complexes com l'origen, la composició, l'estructura i l'evolució de l'Univers. Les seues troballes han jugat un paper crucial en la comprensió actual del model estàndard de Cosmologia. A més, les ferramentes que ha desenvolupat ara són part dels llibres de text d'eixa matèria. Verde es va mudar a Barcelona en 2007 amb una prestigiosa posició ICREA i ha treballat allí des d'aleshores.